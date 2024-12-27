Песков назвал вопиющим отказ норвежских моряков помогать экипажу Ursa Major

Отказ норвежских моряков оказать помощь членам экипажа российского корабля Ursa Major, затонувшего в Средиземном море, заслуживает «тотального порицания». Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если действительно не была оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания», — отметил представитель Кремля.

23 декабря в акватории Средиземного моря затонул российский корабль обеспечения Ursa Major. Перед этим в машинном отделении судна произошел взрыв.

Корабль принадлежал «дочке» компании «Оборонлогистика», которая входит в структуру военного ведомства РФ. Судно направлялось из Санкт-Петербурга во Владивосток и перевозило многотонные портовые краны.

Во время инцидента удалось спасти 14 из 16 членов экипажа. Еще два человека пропали без вести.

При этом 27 декабря пресс-служба компании «Оборонлогистика» заявила, что в момент крушения Ursa Major рядом проходило судно Oslo Carrier 3 под флагом Норвегии. Члены экипажа второго корабля не стали помогать российским морякам, грубо нарушив 10 статью Международной конвенции о спасении.

В результате попавших в беду людей спасли испанские моряки с судна Salvamar Drago.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент с Ursa Major.