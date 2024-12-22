Безвозмездно, то есть даром. Россия начнет поставки электричества в Абхазию

Россия с 23 декабря начнет «гуманитарные поставки» электроэнергии в Абхазию. Поставки составят до 327 млн кВт·ч, именно о таком годовом объеме бесплатной электроэнергии из РФ просили ранее власти Абхазии. Несмотря на помощь из России, отключения света в Абхазии продолжатся, однако блэкауты станут более короткими. Депутат Госдумы Затулин в беседе с «Газетой.Ru» назвал это решение Москвы «жестом доброй воли», но призвал жителей республики разобраться с незаконным майнингом криптовалют.

Российская электроэнергия начнет поступать в Абхазию с 23 декабря, сообщил и. о. президента республики Бадра Гунба. Ранее он обратился к руководству РФ в связи с кризисной ситуацией в сфере энергетики.

«В ответ на обращение Абхазии руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику», — сообщил Гунба «Интерфаксу».

От народа Абхазии он выразил благодарность руководству России и всему российскому народу.

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Накануне в Кремле пообещали помочь Абхазии, если от властей республики поступит соответствующая просьба.

«Когда попросит, будет [ответ], конечно. Абхазия — родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности и процветания, и счастья. Естественно, вместе с нами», – заверил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В октябре власти Абхазии направили официальный запрос в Минэнерго России с просьбой начать социальный переток в рамках запланированного объема на 2025 год с 1 января. Речь шла о 327 млн кВт·ч на сумму порядка 1,4 млрд рублей.

«На случай, если социального перетока не будет, мы будем вынуждены покупать электроэнергию в РФ так же, как и сейчас», — уточнял министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.

22 декабря Нанба сообщил, что гуманитарные поставки электричества из РФ составят именно 327 млн кВт·ч. Тем не менее, в республике продолжат отключать свет, однако будут делать это только на четыре часа в сутки вместо одиннадцати, как в последнее время.

«С 23 декабря 2024 года, начиная с 7.00 утра, вводится новый график подачи электроэнергии. Отключения будут составлять четыре часа в сутки: два часа днем и два часа ночью», — говорится в сообщении пресс-службы «Черноморэнерго».

«Это жест доброй воли»

По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, российские власти приняли решение начать гуманитарные поставки электроэнергии, потому что «жалко людей в Абхазии, которые оказались в таком положении».

«Из-за того, что на протяжении многих лет они не делали никаких выводов из положения, в том числе в энергетической отрасли. Привыкли получать даровое электричество по бросовым ценам. В самом деле, в Абхазии злоупотребляли майнингом. Дело дошло, как вы знаете, при попытке его запретить даже до стрельбы в парламенте», — отметил депутат в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что в холодное время года перебои с электроэнергией «создают проблемы многим людям».

«Судя по всему, по этой причине мы пошли навстречу. Я очень надеюсь, что это будет правильно понято не только с точки зрения того, что Россия пошла навстречу, но и с точки зрения того, что надо Абхазии сделать выводы. Они должны разобраться с этим майнингом и с другими вопросами, которые они сделали поводом для внутриполитической борьбы. Это жест доброй воли со стороны России», — заключил депутат.

Затулин обратил внимание, что Россия постоянно выделяет средства на помощь Абхазии.

«Мы и раньше тратили [средства для снабжения Абхазии электричеством — «Газета.Ru»]. До 29 ноября этого года мы все время поставляли, особенно в период снижения уровня воды в Ингури. Мы поставляли ведь по бросовым ценам электроэнергию. И это давало возможности в Абхазии распространять ее потребителям по низкой цене, по рубль 40 за кВт. Но даже эти деньги они не собирали. Половину необходимого объема потребляемой электроэнергии тарифов они не собирали», — напомнил он.

Отключения света и майнинг

30 октября Абхазия и Россия подписали соглашение об инвестиционной деятельности, которое предполагало реализацию масштабных российских проектов на территории республики, против которого выступала местная оппозиция. В результате начавшихся протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. Россия в свою очередь остановила финансирование в рамках взаимных договоренностей.

С 9 декабря в Абхазии начали действовать ограничения на подачу электроэнергии, школы и детские сады приостановили работу. Президент Гунба обратился к Москве с просьбой о гуманитарных поставках электроэнергии в Абхазию, так как республиканский бюджет сейчас испытывает колоссальную нагрузку.

19 декабря в парламенте Абхазии обсуждали законопроект о запрете майнинга. Поправки предполагали, что за добычу криптовалюты, превышающий 30 кВт, майнерам может грозить до трех лет лишения свободы.

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Кварчия попал в реанимацию, но угрозы его жизни не было. Харазия скрылся с места происшествия.