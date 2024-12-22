Безвозмездно, то есть даром. Россия начнет поставки электричества в Абхазию

Российская электроэнергия начнет поступать в Абхазию с 23 декабря, сообщил и. о. президента республики Бадра Гунба. Ранее он обратился к руководству РФ в связи с кризисной ситуацией в сфере энергетики.
«В ответ на обращение Абхазии руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику», — сообщил Гунба «Интерфаксу».
От народа Абхазии он выразил благодарность руководству России и всему российскому народу.
Накануне в Кремле пообещали помочь Абхазии, если от властей республики поступит соответствующая просьба.
«Когда попросит, будет [ответ], конечно. Абхазия — родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности и процветания, и счастья. Естественно, вместе с нами», – заверил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В октябре власти Абхазии направили официальный запрос в Минэнерго России с просьбой начать социальный переток в рамках запланированного объема на 2025 год с 1 января. Речь шла о 327 млн кВт·ч на сумму порядка 1,4 млрд рублей.
«На случай, если социального перетока не будет, мы будем вынуждены покупать электроэнергию в РФ так же, как и сейчас», — уточнял министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.
22 декабря Нанба сообщил, что гуманитарные поставки электричества из РФ составят именно 327 млн кВт·ч. Тем не менее, в республике продолжат отключать свет, однако будут делать это только на четыре часа в сутки вместо одиннадцати, как в последнее время.
«С 23 декабря 2024 года, начиная с 7.00 утра, вводится новый график подачи электроэнергии. Отключения будут составлять четыре часа в сутки: два часа днем и два часа ночью», — говорится в сообщении пресс-службы «Черноморэнерго».
«Это жест доброй воли»
По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, российские власти приняли решение начать гуманитарные поставки электроэнергии, потому что «жалко людей в Абхазии, которые оказались в таком положении».
«Из-за того, что на протяжении многих лет они не делали никаких выводов из положения, в том числе в энергетической отрасли. Привыкли получать даровое электричество по бросовым ценам. В самом деле, в Абхазии злоупотребляли майнингом. Дело дошло, как вы знаете, при попытке его запретить даже до стрельбы в парламенте», — отметил депутат в беседе с «Газетой.Ru».
Он добавил, что в холодное время года перебои с электроэнергией «создают проблемы многим людям».
«Судя по всему, по этой причине мы пошли навстречу. Я очень надеюсь, что это будет правильно понято не только с точки зрения того, что Россия пошла навстречу, но и с точки зрения того, что надо Абхазии сделать выводы. Они должны разобраться с этим майнингом и с другими вопросами, которые они сделали поводом для внутриполитической борьбы. Это жест доброй воли со стороны России», — заключил депутат.
Затулин обратил внимание, что Россия постоянно выделяет средства на помощь Абхазии.
«Мы и раньше тратили [средства для снабжения Абхазии электричеством — «Газета.Ru»]. До 29 ноября этого года мы все время поставляли, особенно в период снижения уровня воды в Ингури. Мы поставляли ведь по бросовым ценам электроэнергию. И это давало возможности в Абхазии распространять ее потребителям по низкой цене, по рубль 40 за кВт. Но даже эти деньги они не собирали. Половину необходимого объема потребляемой электроэнергии тарифов они не собирали», — напомнил он.
Отключения света и майнинг
30 октября Абхазия и Россия подписали соглашение об инвестиционной деятельности, которое предполагало реализацию масштабных российских проектов на территории республики, против которого выступала местная оппозиция. В результате начавшихся протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. Россия в свою очередь остановила финансирование в рамках взаимных договоренностей.
С 9 декабря в Абхазии начали действовать ограничения на подачу электроэнергии, школы и детские сады приостановили работу. Президент Гунба обратился к Москве с просьбой о гуманитарных поставках электроэнергии в Абхазию, так как республиканский бюджет сейчас испытывает колоссальную нагрузку.
19 декабря в парламенте Абхазии обсуждали законопроект о запрете майнинга. Поправки предполагали, что за добычу криптовалюты, превышающий 30 кВт, майнерам может грозить до трех лет лишения свободы.
В ходе заседания Адгур Харазия и Кан Кварчия вступили в перепалку, в результате Харазия выстрелил в Кана. Депутат Вахтанг Голандзия попытался их разнять, но был застрелен, сообщило издание АМРА- life. Гибель Голандзии в результате перестрелки подтвердили в минздраве республики.
Кварчия попал в реанимацию, но угрозы его жизни не было. Харазия скрылся с места происшествия.