«Четко понимаем, кто враг»: Путин, Песков и Медведев отреагировали на убийство генерала Кириллова Медведев посоветовал редакции The Times быть осторожнее после статьи о Кириллове

Очевидным заказчиком убийства начальника войск РХБЗ Кириллова и его помощника является Украина, это доказывает правоту России в проведении военной операции, заявили в Кремле. Представитель МИД РФ Мария Захарова тоже уверена в виновности Киева. А зампред Совбеза призвал считать «законными целями» всех должностных лиц НАТО, помогающих Украине, после статьи The Times, в которой убийство Кириллова было названо «законным актом обороны». Как в России отреагировали на гибель генерала — в материале «Газеты.Ru».

Следствие по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова работает эффективно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, очевидно, что заказчик — Украина.

«Теракт есть теракт. Мы знаем, кто является заказчиками теракта. Мы боремся с заказчиками, с этим нацистским режимом и продолжим борьбу», — отметил Песков.

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Это убийство в очередной раз доказало правоту действий России в ходе военной операции, заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, является ли произошедшее еще одной «пересеченной красной линией».

«Мы четко понимаем, кто наш враг, на что он способен, и это лишний раз доказывает правоту наших действий в ходе СВО», — отметил он.

Песков также заявил о соболезнованиях президента Владимира Путина в связи с гибелью генерала.

«Законные цели для России»

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал статью в The Times, в которой атаку против генерал-лейтенанта назвали «законным актом обороны». По словам зампреда СБ, если следовать логике журналистов, в гибридной или обычной войне против России участвуют все должностные лица НАТО, задействованные в военной помощи Украине.

«Имя им — легион. Перечислять не буду, места жалко. И все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства. И просто для всех патриотов России», — написал зампред Совбеза.

О чем писала The Times? В статье The Times, в частности, упоминалось, что генерал Кириллов был включен в санкционный список Британии, а на Украине его обвиняли в военных преступлениях.



«Убийство является избирательным ударом по агрессору. Оно подчеркивает необходимость того, чтобы западные правительства... оказали Украине всю необходимую поддержку для ведения справедливой оборонительной войны», — говорилось в статье.

По его словам, у исполнителей преступлений против РФ всегда есть пособники. Теперь они тоже стали «законными военными целями».

«К ним могут быть отнесены и паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьей. Стало быть, это все руководство издания... А значит, be careful! Ведь в Лондоне много чего случается», — написал Медведев.

Днем ранее он призвал найти и уничтожить заказчиков убийства Кириллова. На заседании по оборонным госконтрактам он выразил уверенность, что это «военно-политическое руководство Украины».

О причастности к теракту украинских спецслужб писали The Wall Street Journal, Reuters и «Би-би-си». Однако в офисе президента Украины отвергали подобные обвинения.

«Украина не использует методы террористических форматов», — заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он рассказал, что все решения принимаются лишь на поле боя, а не «где-то там».

Что думают в МИД и Госдуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью радио Sputnik заявила — у нее нет сомнений в том, кто был исполнителем и заказчиком теракта. Во всех деталях разберется следствие.

«Украина через «законный» инструментарий приняла соответствующее решение. Этот «приговор» был приведен в исполнение в условиях военного времени <…> Слова «законность» и Украина сегодняшняя вообще несовместимы», — объяснила она.

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Захарова назвала Кириллова «величайшим специалистом своего дела», а его смерть — невосполнимой утратой. По словам официального представителя МИД, генерал-лейтенант стал настоящей «костью в горле» для «русофобов» на Западе.

«Игорь Кириллов стал разоблачителем американских лабораторий на Украине, в которых создавались биоагенты, избирательно поражающие представителей определенных этнических групп, в том числе славян», — сказала Захарова.

Она добавила, что считает главными выгодополучателями случившегося «англосаксов»: «Мы хорошо понимаем, против чего был направлен этот теракт. Понимаем его глубинные цели и причины».

Депутат Госдумы Михаил Матвеев призвал ввести визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья. В разговоре с News.ru он заявил, что во время СВО безвизовый режим иначе как абсурдом назвать нельзя. Парламентарий добавил, что визовый режим сократит риски угрозы со стороны террористов-мигрантов, а сделать это надо было после теракта в «Крокус Сити Холле».

Днем 18 декабря ФСБ показала видео допроса подозреваемого в совершении подрыва. Гражданин Узбекистана рассказал, что за убийство Игоря Кириллова ему обещали $100 тысяч и «европейский паспорт».