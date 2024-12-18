«Четко понимаем, кто враг»: Путин, Песков и Медведев отреагировали на убийство генерала Кириллова

Следствие по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова работает эффективно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, очевидно, что заказчик — Украина.
«Теракт есть теракт. Мы знаем, кто является заказчиками теракта. Мы боремся с заказчиками, с этим нацистским режимом и продолжим борьбу», — отметил Песков.
Это убийство в очередной раз доказало правоту действий России в ходе военной операции, заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, является ли произошедшее еще одной «пересеченной красной линией».
«Мы четко понимаем, кто наш враг, на что он способен, и это лишний раз доказывает правоту наших действий в ходе СВО», — отметил он.
Песков также заявил о соболезнованиях президента Владимира Путина в связи с гибелью генерала.
«Законные цели для России»
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал статью в The Times, в которой атаку против генерал-лейтенанта назвали «законным актом обороны». По словам зампреда СБ, если следовать логике журналистов, в гибридной или обычной войне против России участвуют все должностные лица НАТО, задействованные в военной помощи Украине.
«Имя им — легион. Перечислять не буду, места жалко. И все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства. И просто для всех патриотов России», — написал зампред Совбеза.
По его словам, у исполнителей преступлений против РФ всегда есть пособники. Теперь они тоже стали «законными военными целями».
«К ним могут быть отнесены и паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьей. Стало быть, это все руководство издания... А значит, be careful! Ведь в Лондоне много чего случается», — написал Медведев.
Днем ранее он призвал найти и уничтожить заказчиков убийства Кириллова. На заседании по оборонным госконтрактам он выразил уверенность, что это «военно-политическое руководство Украины».
О причастности к теракту украинских спецслужб писали The Wall Street Journal, Reuters и «Би-би-си». Однако в офисе президента Украины отвергали подобные обвинения.
«Украина не использует методы террористических форматов», — заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он рассказал, что все решения принимаются лишь на поле боя, а не «где-то там».
Что думают в МИД и Госдуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью радио Sputnik заявила — у нее нет сомнений в том, кто был исполнителем и заказчиком теракта. Во всех деталях разберется следствие.
«Украина через «законный» инструментарий приняла соответствующее решение. Этот «приговор» был приведен в исполнение в условиях военного времени <…> Слова «законность» и Украина сегодняшняя вообще несовместимы», — объяснила она.
Захарова назвала Кириллова «величайшим специалистом своего дела», а его смерть — невосполнимой утратой. По словам официального представителя МИД, генерал-лейтенант стал настоящей «костью в горле» для «русофобов» на Западе.
«Игорь Кириллов стал разоблачителем американских лабораторий на Украине, в которых создавались биоагенты, избирательно поражающие представителей определенных этнических групп, в том числе славян», — сказала Захарова.
Она добавила, что считает главными выгодополучателями случившегося «англосаксов»: «Мы хорошо понимаем, против чего был направлен этот теракт. Понимаем его глубинные цели и причины».
Депутат Госдумы Михаил Матвеев призвал ввести визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья. В разговоре с News.ru он заявил, что во время СВО безвизовый режим иначе как абсурдом назвать нельзя. Парламентарий добавил, что визовый режим сократит риски угрозы со стороны террористов-мигрантов, а сделать это надо было после теракта в «Крокус Сити Холле».
Днем 18 декабря ФСБ показала видео допроса подозреваемого в совершении подрыва. Гражданин Узбекистана рассказал, что за убийство Игоря Кириллова ему обещали $100 тысяч и «европейский паспорт».