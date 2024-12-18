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Песков об убийстве генерала Кириллова: теракт есть теракт

Песков ответил, является ли убийство Кириллова пересечением Киевом красной линии

Россия борется с нацистским режимом и заказчиками убийства начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Отвечая на вопрос, является ли убийство генерала пересечением красной линии, пресс-секретарь президента РФ ответил, что это обыкновенный теракт.

«Теракт есть теракт. Мы знаем, кто является заказчиками теракта. Мы боремся с заказчиками, с этим нацистским режимом и продолжим борьбу», — заявил Песков.

В результате срабатывания самодельного взрывного устройства на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, 54-летний генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а также его помощник Илья Поликарпов.

Сообщалось, что военные погибли в результате взрыва электросамоката, в руль которого предварительно заложили взрывное устройство. В СК по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела.

Позже стало известно, что исполнителю теракта обещали $100 тысяч и «европейский паспорт». Подозреваемый признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. По предварительным данным, силовики задержали еще одного подозреваемого.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на убийство начальника войск РХБЗ.

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