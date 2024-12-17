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Медведев прокомментировал убийство генерала Кириллова

Медведев: враги РФ сами заявили о причастности к убийству генерала Кириллова

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на совещании о заключении госконтрактов в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), что враги России уже заявили о своей причастности к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Видеозапись своей речи в ходе мероприятия политик опубликовал на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Расследование только началось, уже наши враги поспешили опубликовать информацию о своей причастности», — сказал Медведев.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

По словам губернатора Костромской области Сергея Ситникова, Кириллов знал, что за ним началась охота. Глава региона уверен, что будут приняты все меры, чтобы раскрыть это преступление.

Как пишет Reuters, украинские спецслужбы напрямую причастны к убийству Кириллова. Источники агентства уточнили, что в Киеве российского генерала считают «абсолютно законной мишенью».

Ранее эксперт допустил использование здания посольства Британии для теракта против Кириллова.

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Убийство генерала Кириллова
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