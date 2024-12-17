Полиция установила арендатора каршеринга, из которого снимали подрыв генерала Кириллова

Установлен арендатор автомобиля каршеринга, камера которого сняла момент подрыва начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Teleram-канал SHOT.

«В ближайшее время арендатора каршеринга доставят на допрос. По одной из версий, непосредственных исполнителей теракта может быть больше. При этом участники подрыва могли не знать о наличии пособников», — сообщает SHOT.

Начальник войск РХБЗ и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи установили, что взрывное устройство было заложено в стоявший у подъезда самокат. Оно было приведено в действие с помощью дистанционного управления. Мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва и гибели людей.

Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

До этого в Подмосковье предотвращен взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащего замдиректору оборонного предприятия АО НПК «КБМ».

21-летний Шандро Шишков и 23-летний Денис Кайзер через мессенджер получили заказ и заложили мину под автомобиль Toyota Land Cruiser замдиректора по производству «Конструкторского бюро машиностроения» Геннадия Девяткова. Взрывное устройство должно было сработать утром, когда топ-менеджер сядет в машину и поедет на работу. Взрыв удалось предотвратить.

Ранее жильцы московского дома, где произошел взрыв, заявили о «нулевой» охране ЖК.