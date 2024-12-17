Взрыв самоката при гибели Кириллова слышали за два километра

Взрыв самоката, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, был слышен за два километра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жительницу соседней улицы.

«Мы живем достаточно далеко от этого места, но было слышно все», — сказала женщина.

Жительница уточнила, что она живет в жилом доме на 2-й Карачаровской улице.

Начальник войск РХБЗ и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Уголовное дело об убийстве начальника войск РХБЗ и его помощника передали в Главное следственное управление СК РФ. Решение было принято исходя из необходимости оперативного и всестороннего расследования произошедшего.

Ранее медики раскрыли подробности гибели начальника войск РХБЗ Кириллова и его помощника.