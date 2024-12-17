Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов перед началом рассмотрения ходатайства о продлении срока ареста в Басманном суде Москвы, 17 декабря 2024 года

Миллионы — родным. Как Тимур Иванов прятал деньги по женам и родителям РИА Новости: Тимур Иванов распределял похищенные деньги на счета родных и жен

Басманный суд Москвы продлил до 23 марта срок ареста, наложенного на банковские счета по делу о взятках и хищениях бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Следствие установило, что он распределял полученные незаконным способом деньги между родителями и женами, а также переоформлял имущество (автомобили, мотоциклы и катер) на членов своей семьи. Как экс-замглавы Минобороны обходил закон — в материале «Газеты.Ru».

Как Иванов прятал деньги от взяток и хищений

Следователи выяснили, что обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере Тимур Иванов скрывал деньги, полученные незаконным способом: бывший заместитель министра обороны распределял средства между родственниками — переводил на счета родителей, бывшей супруги и матери его дочери. Иванова уличили также в перечислении денег на счета доверенных лиц.

Басманный суд продлил срок ареста, наложенного на 42 счета, до 23 марта 2025 года. Всего по делу арестовали 23 люксовых автомобиля (включая раритетный авто 1967 года выпуска, Mercedes-Benz G63 и Cadillac Escalade), а также 12 мотоциклов (пять из них — Harley Davidson), мотороллер и катер.

В чем обвиняют Иванова

Бывшего замминистра обороны обвиняют в получении взятки в размере 1,185 млн рублей. По этому же делу арестовали двух предпринимателей — Сергея Бородина и Александра Фомина. Тимур Иванов не согласился с выдвинутыми в его адрес обвинениями. По словам бывшего замглавы Минобороны, он не получал взятки и готов дать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность, сообщает ТАСС.

Кроме этого, против Иванова возбудили еще два уголовных дела. Первое касается растраты 200 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы . Второе связано с растратой более трех миллиардов рублей лопнувшего банка «Интеркоммерц» , фигурантом проходит экс-председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский.

В деле Тимура Иванова могут появиться и новые эпизоды, сообщил ТАСС.

«Полученные результаты расследования свидетельствуют о том, что обвиняемый Иванов мог совершать преступления не только при инкриминируемых ему в настоящее время обстоятельствах, но и при иных обстоятельствах, в том числе в другие периоды времени», — следует из материалов суда, с которыми ознакомились журналисты.

Иванов занимал должность замглавы Минобороны с мая 2016 года. Его арестовали весной 2024-го, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что детали расследования уголовного дела Тимура Иванова не раскрывают в интересах следствия. Глава ведомства лишь подчеркнул, что бывшего замминистра обороны обвиняют в получении взятки.

Что говорят защитники Иванова

В ноябре Тимуру Иванову ужесточили обвинение. Информацию подтвердил его адвокат Денис Балуев.

«В ближайшие дни Тимура Вадимовича допросят по сути предъявленного обвинения в новой редакции», — уточнял он.

Другой юрист, представляющий интересы бывшего замминистра, Мурад Мусаев, заявлял, что обвинение не соответствует действительности.

«Обвинение сводится к тому, что Иванов оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, за которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы на объектах», — цитировало адвоката РИА «Новости».

По данным источника «Известий», всего Тимура Иванова представляли три правозащитника. Кроме Балуева и Мусаева, это Виктор Швец. Собеседники издания уточнили, что услуги Балуева стартуют с отметки в 500 тыс. рублей, его коллеги зарабатывают не меньше.