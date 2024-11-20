Экс-замминистра обороны Иванову ужесточили обвинение

Адвокат бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова Денис Балуев подтвердил ТАСС данные о том, что его подзащитному ужесточили обвинение.

Юрист пояснил, что увеличилась сумма материального ущерба, поэтому нет уверенности, что это «окончательно сформулированное обвинение».

«В ближайшие дни Тимура Вадимовича допросят по сути предъявленного обвинения в новой редакции», — отметил Балуев.

Накануне стало известно, что бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение, связанное с отмыванием денег в сумме почти 4 млрд рублей через банк «Интеркоммерц». Днем ранее СК завершил расследование уголовного дела Тимура Иванова о хищении денег у банка «Интеркоммерц» и растрате средств на контрактах на паромы для Керченской переправы. Иванов вину по делу не признал.

Ранее суд не стал ограничивать Тимура Иванова в сроках ознакомления с материалами дела.