Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-замминистра обороны Иванову ужесточили обвинение

Адвокат Балуев подтвердил, что Тимуру Иванову ужесточили обвинение

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Адвокат бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова Денис Балуев подтвердил ТАСС данные о том, что его подзащитному ужесточили обвинение.

Юрист пояснил, что увеличилась сумма материального ущерба, поэтому нет уверенности, что это «окончательно сформулированное обвинение».

«В ближайшие дни Тимура Вадимовича допросят по сути предъявленного обвинения в новой редакции», — отметил Балуев.

Накануне стало известно, что бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение, связанное с отмыванием денег в сумме почти 4 млрд рублей через банк «Интеркоммерц». Днем ранее СК завершил расследование уголовного дела Тимура Иванова о хищении денег у банка «Интеркоммерц» и растрате средств на контрактах на паромы для Керченской переправы. Иванов вину по делу не признал.

Ранее суд не стал ограничивать Тимура Иванова в сроках ознакомления с материалами дела.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами