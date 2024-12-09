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Бастрыкин отказался рассказывать детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова

Бастрыкин: детали дела экс-замглавы МО Иванова не раскрываются в интересах следствия

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Телеграм-канал «Следком»

Детали расследования уголовного дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова не раскрываются в интересах следствия. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.

«Детали расследования уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, не раскрываются в интересах следствия», — заявил он.

По его словам, замминистра обвиняют в получении взятки. Председатель СК отказался приводить подробности уголовного дела.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин, которого следователи считают соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки.

По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

До этого Басманный суд Москвы продлил арест недвижимости и машины экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова.

Ранее сообщалось, что в деле Тимура Иванова может появиться обвинение в создании организованного преступного сообщества.

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