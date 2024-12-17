СК продлил срок следствия по делу замглавы Минобороны Иванова

Следственный комитет России продлил срок следствия по уголовному делу бывшего заместителя главы министерства обороны РФ Тимура Иванова до 23 марта 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Отмечается, что срок был продлен руководителем СК РФ Александром Бастрыкиным 5 декабря.

Глава СК заявлял, что детали расследования уголовного дела Иванова не раскрываются в интересах следствия.

Тимура Иванова задержали в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин, которого следователи считают соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки.

По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что в деле Тимура Иванова может появиться обвинение в создании организованного преступного сообщества.