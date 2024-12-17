Стало известно, как экс-замглавы Минобороны Иванов скрывал похищенные деньги

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов распределял деньги, полученные преступным путем, на банковские счета своих родителей, а также бывшей и нынешней жен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Из документов следует, что экс-замглавы Минобороны распределял полученные деньги между родственниками и доверенными лицами. В частности, он переводил средства на счета своего отца, матери, бывшей и нынешней жен.

Кроме того, в материалах дела говорится, что Иванов скрывал свое участие в коррупционных преступлениях путем переоформления имущества на близких.

Иванова задержали в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Бывшему заместителю министра обороны грозит до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин, которого следователи считают соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки.

По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

17 декабря Следственный комитет России продлил срок следствия по уголовному делу Иванова до 23 марта 2025 года.

Ранее Бастрыкин отказался рассказывать детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова.