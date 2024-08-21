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Муж Анны Седоковой намекнул на расставание: «Поменяла на деньги»

Муж Седоковой Янис Тимма заявил, что любовь без денег не существует

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annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Муж певицы Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, намекнул в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на расставание с женой.

Тимма поделился песней супруги «Я искала тебя», заявив, что не верит ни одному ее слову. По словам спортсмена, певица поменяла на деньги все, что они построили. Баскетболист заявил, что любовь не существует без денег.

«Я бы очень хотел бы много сказать. Тот человек знает, что я хочу сказать. И пусть я буду трус, что я сдался. Но так жить и хочу», — поделился спортсмен.

Тимма также обратился к поклонникам на английском языке, попросив присмотреть за их общим псом Бу. Он призвал «не оставлять его с ней».

Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой с 2020 года. Общих детей у пары нет. Исполнительница воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин: Алину от футболиста Валентина Белькевича, Монику от бизнесмена Максима Чернявского и Гектора от предпринимателя Артема Комарова. У Яниса Тиммы также есть ребенок от первого брака, Кристиан.

Седокова отмечала в личном блоге, что у нее с мужем непростые отношения, которые они часто выясняют публично. Пара периодически провоцировала слухи о расставании, но до развода дело не доходило.

Ранее Лерчек запретила новой возлюбленной экс-супруга общаться с детьми.

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