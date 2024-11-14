Седокова о воссоединении с Тиммой: «Бесконечный сериал»

Певица Анна Седокова намекнула в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что помирилась с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой.

Седокова опубликовала фото с большим букетом красных роз. Она прокомментировала встречу с Тиммой на баскетбольном матче. Как отметила певица, она никогда не могла представить, что судьба сведет их снова.

«Иногда мне кажется, что это бесконечный сериал, и мы точно зашли в новый сезон. Зато вам не скучно. И точно нам», — заявила артистка.

11 ноября Тимма опубликовал новый ролик с женой. В ролике Седокова пришла с сыном на матч команды мужа и болела за них. Поклонники предположили, что артистка и спортсмен снова вместе.

21 октября Анна Седокова официально подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой. Они были в браке с 2020 года.

Седокова признавалась, что ей и супругу было нелегко принять решение о разрыве. Артистка отметила, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя. Певица желала развестись еще полтора-два года назад.

По мнению Седоковой, нужно идти дальше и отпустить отношения, которые доставляют больше боли, чем счастья.

Ранее сообщалось, что муж Седоковой продает имущество, чтобы выплатить долги по алиментам.