«Не смогла ничего добиться»: пассажирка не дошедшего до Антарктиды лайнера прекратила голодовку Оператор лайнера SH Diana заявил об урегулировании ситуации с туристами

Компания-оператор круизного лайнера SH Diana, который сломался на пути в Антарктиду, сообщила, что урегулировала ситуацию с пассажирами. В том числе с россиянкой Натальей Литвиновой, которая ранее объявила голодовку из-за изменившегося маршрута круиза. Туристка из РФ заявила, что действительно прекратила акцию. Однако, по ее словам, никаких предложений от Swan Hellenic по компенсации она не получала и намерена судиться с компанией.

Ситуация с пассажирами круизного лайнера SH Diana, который сломался на пути в Антарктиду, урегулирована. Об этом со ссылкой на заявление гендиректора компании-оператора Swan Hellenic Андреа Зито сообщил РБК.

В компании пояснили, что во время круиза из Кейптауна (ЮАР) в Ушуайю (Аргентина) на 14-й день маршрута была выявлена техническая неисправность. Из-за нее лайнер не успел бы прибыть в Аргентину к плановой дате окончания круиза (3 декабря), поэтому «с целью соблюдения графика и оперативного устранения неполадки» экипаж решил сократить маршрут. В Ушуайю SH Diana должен прибыть 1 декабря.

«Все процессы на борту протекают в штатном режиме, угрозы безопасности пассажиров нет. Ситуация на судне находится под контролем береговых служб и экипажа, каких-либо замечаний по работе судовых механизмов нет, судно продолжает движение в хороших погодных условиях с соблюдением требований безопасности», — говорится в заявлении компании.

В Swan Hellenic также подчеркнули, что ситуация с «единственной россиянкой, продолжавшей выражать несогласие с принятым решением», была урегулирована 30 ноября.

В компании добавили, что пассажиры лайнера смогут пользоваться всеми его удобствами в течение оставшихся трех дней с момента прибытия в Ушуайю и до обратного вылета. Для них также организуют ежедневные экскурсии.

Ранее трое российских пассажиров лайнера SH Diana объявили голодовку из-за того, что судно из-за технических неисправностей сократило маршрут. Изначально лайнер направлялся в Антарктиду и должен был 3 декабря закончить свое путешествие в аргентинской Ушуайе. Однако через несколько дней после отправления из Кейптауна капитан сообщил о поломке одного из двигателей, из-за чего заход в Антарктиду отменился. Из обещанных 15 экскурсионных высадок пассажиры вышли на сушу лишь трижды.

Компания предложила туристам два варианта компенсации: возврат 50% цены тура или скидку в 65% «на будущий круиз», которую можно использовать в течение двух лет. Однако пассажиры посчитали, что этого недостаточно.

Первыми голодовку объявили двое туристов из Екатеринбурга, это произошло 25 ноября. Спустя несколько часов к ним присоединилась Наталья Литвинова из Волгограда. Она рассказала, что копила на этот круиз восемь лет. На путешествие ушли все сбережения — 1,2 млн руб.

По данным Mash, девять пассажиров SH Diana из Китая также написали жалобу в Международную морскую организацию и готовили иски в суд.

29 ноября Литвинова сообщила «Газете.Ru», что ее голодовка продолжается, а вот другие туристы акцию прекратили.

«Договориться, возможно, удалось некоторым пассажирам. Все закрыто договором о неразглашении. На каких условиях, никто не говорит. Два пассажира со мной голодали, они прекратили два дня назад, потому что получили, видимо, от компании какое-то предложение, но не говорят, какое. Я не получала, я не прекращаю. Сегодня пятые сутки. Полного возврата требует куча пассажиров, которые собирались вчера.

У меня другие требования, я их компании озвучила. Я хочу получить от компании ваучер на путешествие, которое не состоялось. Конкретно в Антарктиду. Так как условия круиза не были выполнены. А стоимость новых круизов существенно выше. У меня нет финансовой возможности купить новый тур», — рассказала пассажирка из России.

На следующий день Наталья в своем Telegram-канале сообщила, что закончила голодовку. По словам Литвиновой, физически она чувствовала себя хорошо, но приняла такое решение, чтобы не волновать близких. Тем не менее, как уточнила пассажирка, предложение компании о компенсации она не принимала.

«Я не получила никаких [других] предложений от компании Swan Hellenic и не получу пока что компенсации выше той, которая заявлена, если не буду юридически с ними судиться. И я приняла решение судиться юридически <...> Мне очень жаль, что я не смогла ничего добиться, мне очень тяжело об этом говорить», — заявила туристка из РФ.

Заявление компании о том, что ситуация была урегулирована, Наталья Литвинова на данный момент никак не комментировала. Получила ли она предложение о каком-либо другом варианте компенсации — неизвестно.