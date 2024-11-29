«Последний шанс увидеть Антарктиду». Россияне объявили голодовку на сломанном лайнере

Россияне и китайцы устроили голодовку на борту круизного лайнера SH Dianа, прервавшего круиз в Антарктиду из-за поломки двигателя. Туркомпания предложила вернуть 50% стоимости тура или предоставить возможность забронировать новую путевку со скидкой 65%. Туристы заявляют, что копили на это путешествие много лет, отдали все сбережения, а для многих оно было последним желанием. При этом цены на следующие туры компании уже сильно подорожали. Бастующие голодают уже третий день.

Пассажиры круизного лайнера SH Diana компании Swan Hellenic объявили голодовку, пишет британская газета The Times. Изначально корабль направлялся в Антарктиду, но из-за технических неполадок сократил маршрут.

Отдыхающие недовольны тем, что главный «отпуск всей их жизни» был испорчен, а круизная компания не возместила им полную стоимость тура. Сейчас судно «ползет» со скоростью 11 километров в час по направлению к городу Ушуайя на юге Аргентины.

«Оно должно прибыть в город Ушуайе на юге Аргентины в субботу, 30 ноября. Затем на борт должна подняться группа инженеров, чтобы устранить неполадки», — сообщили в круизной компании.

Корабль вышел из порта в Кейптауне 13 ноября и отправился в 20-дневный круиз. Согласно изначальному плану, он должен был дойти до Антарктиды и 3 декабря закончить свое путешествие в аргентинской Ушуайе. Однако через несколько дней после отправления капитан сообщил о поломке одного из двигателей, из-за чего судно не сможет зайти в Антарктику и направляется прямиком в Аргентину. Из обещанных 15 экскурсионных высадок пассажиры успели выйти на сушу лишь три раза, а главное — так и не доплыли до Антарктиды и пингвинов.

«Я восемь лет копила!»

Всего на борту SH Diana находятся более 170 пассажиров, среди них есть россияне.

«Для большинства из нас это первый визит в Антарктиду, а для многих — потенциально последняя возможность. Некоторые гости — пожилые люди, инвалиды.<...> Для многих из нас посещение Антарктиды — из списка желаний на всю жизнь, которые мы хотим осуществить до смерти или инвалидности », — отметил один из туристов.

Цены за туры Swan Hellenic варьируются от 972 тысяч рублей до 1,3 миллиона рублей . Одна из участниц голодовки заявила, что отдала за возможность увидеть Антарктиду свои последние деньги.

«Восемь лет я копила деньги. Этот круиз стоил мне 1,2 миллиона рублей — все сбережения», — рассказала Наталья из Волгограда корреспонденту Baza.

По информации Telegram-канала, первыми голодовку объявили два пассажира из Екатеринбурга еще 25 ноября. Наталья присоединилась к ним спустя несколько часов.

По словам волгоградки, на третий день голодовки у нее очень болит голова, но она планирует «голодать до победного».

«Мы сели напротив столовой и сидим — в ответ на предложение компании. Без воды, без еды», — отметила туристка.

Правовую поддержку россиянам оказывает адвокат Александр Мугин.

Что предложила компания

Swan Hellenic заявила, что предлагает находящимся на судне туристам либо возврат 50% цены тура или 65% скидки «на будущий круиз», который можно использовать в течение двух лет. Компания также пообещала бесплатные экскурсии в Ушуайе, когда судно там пришвартуется.

Гендиректор компании Андреа Зито заявил, что предложение, сделанное пассажирам, «значительно превышает установленное законом требование».

«Многие из явно крайне разочарованных пассажиров приняли [наше] предложение, а некоторые уже перебронировали билеты», — сказал он The Times.

Представитель фирмы сообщила РИА Новости, что вопрос о компенсациях будут решать юристы вместе с Guest Relations — департаментом, ответственным за регулирование подобных форс-мажорных ситуаций.

«У нас нет информации о каком-либо происшествии. Мы пока не получали официального заявления, но оно будет, думаю, в ближайшее время», — подчеркнула собеседница агентства.

Компания Swan Hellenic специализируется на роскошных круизах в неизведанные места. Лайнеры компании создаются на всемирно известной верфи в Хельсинки.