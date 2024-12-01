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«Эмоционально тяжело»: жительница Волгограда – о завершении голодовки на лайнере в Антарктиду

Голодавшей на лайнере в Антарктиду россиянке Литвиновой обещали помочь в посольстве РФ

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Жительница Волгограда Наталья Литвинова рассказала «Газете.Ru», что завершила голодовку на шедшем в Антарктиду лайнере SH Diana из-за состояния своих близких. Она отметила, что планирует судиться с компанией, организовавшей круиз. По ее словам, посольство России в Аргентине также пообещало оказать ей юридическую помощь.

«Я завершила голодовку из-за эмоционального состояния моих близких в России, они крайне сильно переживали. Я себя чувствую нормально, по крайней мере, физически. Эмоционально, конечно, тоже не очень стабильно, все тяжело. Тем не менее, голодовку пришлось завершить, чтобы не подвергать их уже даже эмоциональным срывам. Планирую добиваться [выполнения условий] после того, как пообщаюсь с юристом. Мы еще не доехали до земли, еще нет возможности подробно этот вопрос обсудить с юристами. Нас ждет у себя посольство России в Аргентине, чтобы также оказать помощь юридическую в рамках своей юрисдикции», — сказала она.

Россиянка добавила, что туристическая компания не предложила ей урегулировать ситуацию после завершения голодовки. По ее словам, в последний день врач не подходил к ней, чтобы проверить состояние.

«Компания мне не предложила никак урегулировать вопрос. На второй день [голодовки] я получила письмо, что не будет никаких увеличений компенсаций, дальше три дня компания игнорировала остальные мои письма. Врач не подходил, не проверял состояние в последний день, что вызвало много вопросов. В предыдущие дни он утром подходил», — заключила она.

До этого Литвинова сообщила в своем Telegram-канале о завершении голодовки и планах судиться с компанией Swan Hellenic, организовавшей круиз в Антарктиду. При этом, как пишет РБК, гендиректор компании-оператора заявил, что ситуация с пассажирами лайнера была урегулирована.

Круиз на лайнере SH Diana стартовал 13 ноября в Кейптауне со 170 пассажирами на борту. Планировалось, что судно дойдет до Антарктиды и к 3 декабря придет в конечную точку — аргентинскую Ушуайю. Но 22 ноября судно застряло из-за поломки двигателя, и большая часть высадок на сушу не состоялась. Компания отказалась компенсировать полную стоимость отдыха, пообещав вернуть 50% или предоставить скидку в 65% на следующий круиз. Позже в знак протеста девять граждан Китая и трое туристов из России объявили голодовку.

30 ноября жительница Волгограда Литвинова рассказала «Газете.Ru», что осталась единственной голодающей. Женщина требовала от компании ваучер на аналогичный круиз, поскольку не может купить новый тур.

Ранее в круизной компании объяснили изменение маршрута лайнера SH Diana.

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