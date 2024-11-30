Жительница Волгограда осталась единственной голодающей на заглохшем лайнере, шедшем в Антарктиду

Жительница Волгограда Наталья Литвинова рассказала «Газете.Ru», что уже пять дней голодает на заглохшем лайнере SH DIANA, шедшем в Антарктиду. Женщина уточнила, что хочет получить от компании ваучер на аналогичный круиз, поскольку у нее нет финансовой возможности купить новый тур.

«На судне сейчас 6:30 утра. Голодовка одного пассажира, то есть меня, продолжается. Договориться, возможно, удалось некоторым пассажирам. Все закрыто договором о неразглашении. На каких условиях, никто не говорит. Два пассажира со мной голодали, они прекратили два дня назад, потому что получили, видимо, от компании какое-то предложение, но не говорят, какое. Я не получала, я не прекращаю. Сегодня пятые сутки. Полного возврата требует куча пассажиров, которые собирались вчера. У меня другие требования, я их компании озвучила. Я хочу получить от компании ваучер на путешествие, которое не состоялось. Конкретно в Антарктиду. Так как условия круиза не были выполнены. А стоимость новых круизов существенно выше. У меня нет финансовой возможности купить новый тур», — сказала она.

Литвинова подчеркнула, что компания не отвечает на ее требования, однако персонал судна спокойно реагирует на голодовку и раз в день предлагает пройти медосмотр.

«Мы находимся еще в океане, направляемся в Ушуайю. Никакой особо программы нет у нас. Оставшейся никакой нет. В итоге мы будем три точки посещать. Получается, что из 17 точек, которые мы должны были посетить, посещено только четыре. Компания ответов никаких не дает, вообще не присылает никаких писем. Персонал судна реагирует [на голодовку] спокойно, никаких негативных эмоций не высказывает, предлагает раз в день врачебное обследование, чтобы в состоянии здоровья удостовериться. Физически я себя чувствую хорошо. Больше морально подавлена, эмоционально разочарована очень сильно. Я, наверное, какое-то отчаяние уже испытываю», — добавила она.

29 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что россияне устроили голодовку на борту лайнера SH DIANA. Круиз стартовал 13 ноября в Кейптауне со 170 пассажирами на борту. Планировалось, что судно дойдет до Антарктиды, а к 3 декабря придет в конечную точку — аргентинскую Ушуайю, однако 22 ноября судно застряло из-за поломки двигателя. Из-за этого большая часть высадок на сушу не состоялась.

Туристическая компания отказалась компенсировать полную стоимость отдыха, пообещав вернуть 50% или предоставить скидку в 65% на следующий круиз. В знак протеста граждане России и Китая устроили голодовку, чтобы им вернули деньги за испорченный отдых.

Пассажирка Литвинова ранее рассказывала Telegram-каналу Baza, что заплатила за тур 1,2 млн рублей, которые копила восемь лет. По данным канала, лайнер медленно продолжает плыть на одном двигателе, но система стабилизации не работает, из-за чего судно сильно качается. Экипаж уверяет, что угрозы для пассажиров нет.

Ранее в круизной компании объяснили изменение маршрута лайнера SH Diana.