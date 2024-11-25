Выходные и праздники в декабре 2024 года: как отдыхаем и что будем отмечать Производственный календарь на декабрь 2024 года: праздники, выходные, рабочие дни в декабре

На Руси декабрь из-за холода и снегопадов называли «зимник» или «студень». Сейчас же, прежде всего, это месяц подготовки к праздникам. «Газета.Ru» выяснила, как россияне отдыхают и работают в предстоящем декабре, что отмечают и кого поздравляют, а также выгодно ли брать отпуск в последний месяц года.

Сколько выходных и рабочих дней в декабре 2024 года

Согласно производственному календарю на 2024 год, в декабре 21 рабочий день и 10 выходных: 1, 7–8, 14–15, 21–22, 29, 30, 31 декабря.

С 23 по 28 декабря будет шестидневная рабочая неделя . Это связано с переносом выходных дней: с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря и с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря в соответствии с постановлением Правительства России.

Ранее в Госдуме предложилисделать выходным днем и субботу 28 декабря, однако пока официальных решений по этому поводу не было.

Кроме того, 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем . Новогодние каникулы у россиян начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января 2025 года включительно.

Выгодно ли брать отпуск в декабре 2024 года

Декабрь часто выбирают для отпуска из-за возможности присоединить его к новогодним каникулам и отдохнуть дольше.

Что касается расчета отпускных, то выгодно брать отпуск в те месяцы, где больше всего рабочих дней. Декабрь 2024 года таковым не является. Но если сравнивать его, например, с январем 2025 года, то, конечно, отпуск в декабре значительно выгоднее с точки зрения финансов, так как в январе очень много выходных дней, следовательно, отпускные будут меньше. Поэтому при желании продлить каникулы, но при этом не потерять в доходах, лучше выбрать декабрь.

В 2025 году, согласно производственному календарю, выгодными месяцами для отпуска будут июль и октябрь — 23 рабочих дня, а также апрель, сентябрь и декабрь — 22 рабочих дня.

Праздники, памятные дни и даты в декабре 2024 года

1 декабря — День воинской славы России. 1 декабря отмечается победа русской эскадры под командованием Павла Нахимова над Турцией у мыса Синоп (1853 год). Памятная дата установлена в 1995 году.

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. Дата учреждена Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году, с 1996-го отмечается под эгидой ООН с целью повышения осведомленности о заболевании и в память о жертвах ВИЧ.

3 декабря — День Неизвестного солдата отмечается в России ежегодно с 2014 года. В этот день в 1966 году прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на въезде в Зеленоград и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. В 1967 году здесь появился знаменитый мемориальный архитектурный ансамбль.

5 декабря — Международный день добровольцев учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году. В России праздник называют Днем добровольца (волонтера), он официально установлен в 2017 году указом президента.

5 декабря — День воинской славы России. В этот день отмечается начало контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году.

7 декабря — Международный день гражданской авиации. Праздник учрежден в 1996 году Генассамблеей ООН. В России День гражданской авиации отмечают 9 февраля.

9 декабря — День Героев Отечества. Памятная дата установлена в честь учреждения ордена Святого Георгия в 1796 году. В современной России праздник вернулся в календарь в 2007 году. В этот день отдают дань памяти героическим предкам и чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Славы и Ордена Святого Георгия.

10 декабря — День прав человека. Дата связана с принятием в 1948 году Всеобщей декларации прав человека.

11 декабря — Международный день танго. В этот день родился знаменитый аргентинский музыкант, король танго Карлос Гардель. Впервые праздник отметили в 1978 году.

12 декабря — День Конституции Российской Федерации. В этот день в 1993 году в результате всенародного голосования был принят главный документ страны.

24 декабря — День воинской славы России. Дата отмечается в честь взятия турецкой крепости Исмаил русскими войсками под командованием А.В.Суворова в 1790 году.

28 декабря — Международный день кино. Праздник кинематографистов и любителей кино по всему миру. В этот день в 1895 году в Париже на бульваре Капуцинок состоялся первый платный киносеанс.

31 декабря — канун Нового года, или День старого года — последний день в григорианском календаре. Предпразднество Нового года отмечается во многих странах застольями, семейными ужинами с особыми блюдами, запуском фейерверков, концертами и танцами.

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Профессиональные праздники в декабре 2024 года

1 декабря — День математика. В этом году праздник отмечается впервые. Он приурочен ко дню рождения выдающегося российского математика Николая Лобачевского (1792–1856). Дата установлена приказом Минпросвещения России в июне 2024 года.

2 декабря — День банковского работника России. Неофициальный праздник всех, кто трудится в банковской сфере. В 1990 году в этот день в РСФСР приняты законы «О Центральном банке Российской Федерации» и «О банках и банковской деятельности».

3 декабря — День юриста. Праздник уходит корнями в дореволюционный период. 3 декабря 1864 года в России была принята серия судебных уставов, ставших основой судебной реформы. Эту дату российские юристы отмечали вплоть до 1917 года. В наше время праздник вновь получил официальный статус в 2008 году.

8 декабря — Международный день художника. Праздник появился в 2007 году благодаря инициативе Международной Ассоциации «Искусство народов мира».

17 декабря — День ракетных войск стратегического назначения. Памятная дата установлена указом президента в 1995 году. В этот день в 1959 году вышло Постановление Совета Министров СССР об учреждении должности главнокомандующего Ракетными войсками, образовании Главного штаба РВСН и других органов военного управления.

18 декабря — День работников органов ЗАГСа. Профессиональный праздник не является официальной датой, но отмечается на государственном уровне. 18 декабря 1917 года был принят декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», это считается точкой отсчета истории органов ЗАГСа.

20 декабря — День работника органов безопасности России. Профессиональный праздник сотрудников ФСБ, ФСО, СВР и ГУСП. В этот день в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. До 1995 года праздник неофициально отмечался как День чекиста.

21 декабря — День риелтора в России. Праздник существует с 1996 года. Он отмечается по инициативе Московской профессиональной гильдии в третью субботу декабря.

22 декабря — День энергетика. Праздник всех работников энергетической промышленности. В этот день в 1920 году был принят план Государственной электрификации России на VIII Всероссийском съезде Советов. В 1966 году на государственном уровне установлен праздник.

25 декабря — День работника органов регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Молодой профессиональный праздник, отмечается с 2023 года по инициативе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

27 декабря — День спасателя России. Профессиональный праздник спасателей установлен указом президента в 1995 году. В этот день в 1990 году образована Государственная гражданская служба по чрезвычайным ситуациям.

close Александр Авилов/Агентство «Москва»

Православные и религиозные праздники в декабре 2024 года

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Самый поздний из двунадесятых православных праздников. Он зародился в VIII веке в Константинополе в память о том, как родители Богородицы Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь Марию в Иерусалимский храм, где она была введена первосвященником во Святая святых.

6 декабря — День памяти благоверного великого князя Александра Невского. В этот день в 1263 году князь был погребен в Рождество-Богородичном монастыре во Владимире. Канонизирован на Московском Соборе 1547 года. Александр Невский является небесным покровителем дипломатической службы России (с 1725 года), морской пехоты (с 2012 года) и сухопутных войск России (с 2016 года).

10 декабря — Праздник иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Это одна из наиболее почитаемых в русском православии икон. Свое название она получила после чудесного знамения в 1170 году в Великом Новгороде. Тогда войска князя Андрея Боголюбского осадили город. Силы были неравны. Новгородцы стали молиться Господу о чуде и услышали глас, повелевший вынести икону Пресвятой Богородицы из храма и закрепить ее на крепостной стене. Врагов при виде иконы охватил ужас, и они отступили. В память об этом чуде было установлено празднование в честь иконы Знамения Богородицы.

19 декабря — День святителя Николая Чудотворца. В православном календаре этому святому посвящено несколько праздников. 19 декабря верующие вспоминают день смерти Николая Чудотворца. Святителя Николая всегда особо почитали на Руси. Он считается скорым помощником путешествующим, купцам, несправедливо осужденным и детям.

25 декабря — католическое Рождество. Католики, протестанты, а также православные церкви Греции, Румынии, Болгарии и некоторых других стран отмечают Рождество по григорианскому календарю в ночь с 24 на 25 декабря.

25 декабря — Ханука. Иудейский праздник света, продолжающийся восемь дней. Он зародился в память о чуде, произошедшем в 164 году до н.э. после победы еврейских повстанцев над греко-сирийской армией. Когда евреи направились в оскверненный врагами Иерусалимский храм, чтобы освятить его и возобновить службу, то увидели, что лампадного масла в храме едва ли хватит на одну ночь. Но, по преданию, лампада горела целых восемь дней.

Юбилеи известных людей в декабре 2024 года

Народные праздники в декабре 2024 года

6 декабря — Митрофанов день. Праздник снежного покрова, в этот день было принято кататься на санях. К столу подавали пироги и пиво. На Митрофанов день полагалось тщательно расчесать волосы, чтобы не было путаницы в голове.

9 декабря — Юрьев день, или Егорий осенний. Верующие в этот день чтят память святого Георгия Победоносца. Согласно обычаям нужно было до этого праздника вернуть все долги.

11 декабря — Сойкин день. На Руси чествовали сойку. Считалось добрым знаком, если в этот праздник птица прилетит к окну и станет кричать.

13 декабря — Андреев день. Верующие чтят память святого Андрея Первозванного. По традиции в этот день пекут калиту — символ солнца и счастливого брака. Согласно приметам если на Андреев день морозно и ясно — быть хорошему урожаю.

17 декабря — Варварин день. Праздник связан с днем памяти святой Варвары, которой молились о защите от внезапной смерти без исповеди и причастия, об исцелении от болезней, о детях, об умягчении родительского гнева, об избавлении от уныния и печали. С Варвариного дня начинались праздничные зимние гуляния.

21 декабря — День зимнего солнцестояния. Самый короткий день и самая длинная ночь в году. Славяне в этот день отмечали праздник Коляду.

22 декабря — Анна Темная. На Анну самая длинная ночь в году. Верующие отмечают зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Поэтому на Руси было принято читать в этот день молитвы от бесплодия. Беременным запрещалась любая работа.

25 декабря — Спиридон Солнцеворот. Праздник в честь святителя Спиридона Тримифунтского. В этот день работать нельзя. Хозяйки пекли традиционный каравай с крестом, символизирующий защиту от нечисти.

close Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Забавные и необычные праздники в декабре 2024 года