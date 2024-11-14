В Госдуме назвали преимущества дополнительного выходного дня в декабре

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в интервью «Парламентской газете» прокомментировал свое обращение в кабмин с предложением отменить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом и сделать выходным днем 28 декабря. Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы семьи больше времени проводили вместе.

«У нас Год семьи, и в данном случае мое предложение — осознанный шаг в контексте демографической политики. Оно в первую очередь адресовано семьям хотя бы с одним ребенком и, конечно, многодетным», — сказал Наумов.

По его словам, правительство РФ уже рассматривает такую возможность.

В ноябре сразу несколько парламентариев обратились в кабмин с предложением разрешить властям регионов по своему усмотрению делать субботу 28 декабря выходным днем.

Согласно производственному календарю, выходной с 28 декабря перенесен на понедельник 30 декабря в соответствии с постановлением правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году».

Россияне будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. 31 декабря стало выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.

Ранее россиянам рассказали, как в 2025 году отдохнуть 62 дня вместо 28.