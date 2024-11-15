«Буду сидеть в тюрьме»: Борис Кагарлицкий потребовал не включать его в списки на обмен Социолог Борис Кагарлицкий потребовал не включать его в обмен заключенными с США

На фоне победы Дональда Трампа на выборах в США в СМИ стали появляться новости о возможном обмене заключенными между Москвой и Вашингтоном после инаугурации республиканца. Mash опубликовал список людей, которых могут обменять. Социолог и публицист Борис Кагарлицкий* попросил не включать его в списки для обмена, так как он не намерен уезжать из России и считает подобные «высылки» формой политических репрессий.

Социолог Борис Кагарлицкий (признан в РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), которого приговорили к пяти годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма, заявил, что не хочет уезжать из России, и попросил не включать его в списки обмена. Обращение Кагарлицкого опубликовали в Telegram-канале «Рабкор».

По словам социолога, сейчас обсуждается новый обмен заключенными и составляются списки людей для него.

«Я уже несколько раз заявлял и повторяю снова, что в подобных обменах участвовать не желаю и прошу меня в эти списки не включать. Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме — буду сидеть в тюрьме», — написал Кагарлицкий.

Социолог добавил, что для любого российского левого политика или обществоведа «тюремное заключение — это нормальный профессиональный риск, который надо принять».

«Просто часть работы, которую я делал и буду стараться делать максимально добросовестно», — отметил Кагарлицкий.

Он упомянул, что с древних времен правители высылают неугодных власти граждан, это, по его словам, форма политических репрессий. Он считает, что, хотя она и более мягкая, подобные действия нужно осуждать. Ученый призвал освободить политзаключенных и дать им возможность жить в своей стране.

«Говорят, что некоторые участники предыдущего обмена были вывезены из России без их согласия. Не знаю, как было на самом деле, но хочу предупредить: если что-то такое попытаются сделать со мной, то я буду считать это похищением человека и подам в суд на любое иностранное правительство как на соучастников преступления, если они попытаются меня принять против моей воли», — заключил Кагарлицкий.

Новый обмен

Telegram-канал Mash пишет, что в феврале 2025 года, после инаугурации избранного президента Дональда Трампа, может состояться второй масштабный обмен заключенными между Россией и США.

По предварительным данным, в списке МИД РФ 70 человек. Они находятся в заключении в США по обвинению в шпионаже и организации способов обхода санкций. Mash предположил, что в список включат:

— Дениса Постового, обвиненного в поставке американской микроэлектроники военного назначения в РФ;

— Сергея Черкасова, признанного виновным в подделке документов. Он находится в тюрьме в Бразилии, но США добиваются его экстрадиции по обвинению в шпионаже;

— хакера Павла Кублицкого, его обвиняют в кибермошенничестве;

— Артура Петрова, обвиняемого в незаконном экспорте микроэлектроники из США в РФ. Его арестовали в августе 2023 года на Кипре по запросу Вашингтона. Вместе с ним арестовали предполагаемых пособников — Кристину Пузыреву, Максима Марченко, Николая Гольцева, Самиджона Насриддинова.

США якобы хотят включить в списки для обмена следующих людей:

— балерину Ксению Хавану, осужденную по обвинению в госизмене. Она родилась и выросла в Екатеринбурге, а затем эмигрировала в США и получила там гражданство. Полицейские выяснили, что женщина пожертвовала деньги ВСУ;

— американца Джозефа Татера, арестованного за нападение на полицейского. Он утверждает, что приехал в Россию, чтобы получить политическое убежище;

— американца Гордона Блэка, осужденного за кражу и угрозу убийством. Он приехал в Россию к своей возлюбленной, но затем украл у нее 10 тыс. рублей, а после угрожал расправой;

— а также осужденных по обвинению в участии в терактах и диверсиях на железнодорожных путях. Среди заключенных есть несовершеннолетние. Для обмена им нужно получить согласие родителей. Затем подростков вывезут в страны ЕС, где назначат опекунов.

О Кагарлицком в публикации Mash не упоминается, однако представителя Кремля Дмитрия Пескова спрашивали, рассматривались ли в ходе переговоров о первом обмене кандидатуры Кагарлицкого и журналиста Ивана Сафронова.

В колонии за критику СВО

Социолог Борис Кагарлицкий был главным редактором левосоциалистического издания «Рабкор» и автором одноименного YouTube-канала. В 2014 году он выступил за создание ДНР и ЛНР, однако в 2022-м году начал критиковать СВО.

Летом 2023 года Кагарлицкого арестовали по делу об оправдании терроризма: поводом стал ролик о взрыве на Крымском мосту летом 2022 года. Сейчас его уже удалили. В декабре суд назначил Кагарлицкому штраф в размере 609 тысяч рублей. Ему также запретили два года администрировать сайты. Однако уже в феврале прокуратура обжаловала решение, посчитав его слишком мягким.

«Приговор изменить: <...> назначить наказание виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима», — сказано в решении суда.

Сейчас Кагарлицкий проводит наказание в ИК-4 в Торжке Тверской области, его этапировали туда в мае.