Песков не стал отвечать на вопрос, как отбирали заключенных для обмена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том, по какому принципу выбирались заключенные для обмена, и рассматривались ли в ходе переговоров кандидатуры осужденных журналиста Ивана Сафронова и социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

«Нет, я без комментариев оставляю. Вся внутренняя кухня этих переговоров, безусловно, не может быть публичной», — заявил Песков.

1 августа Россия и Запад провели крупнейший обмен заключенными в Анкаре. По информации турецкой разведки, в обмене участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.

Американские власти подтвердили обмен, заявив, что Россия освободила 16 человек. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин подписал указы о помиловании заключенных, которые участвовали в обмене. В списке — Пол Уилан, Кевин Лик, Эван Гершкович, Демури Воронин, Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом), Алсу Курмашева, Лилия Чанышева, Вадим Останин, Ксения Фадеева, Саша Скочиленко, Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом), Андрей Пивоваров и Олег Орлов (признан в РФ иностранным агентом). Кроме того, в рамках сделки Россия передала Западу немца Рико Кригера, осужденного в Белоруссии.

В Россию вернулись семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок. В аэропорту Внуково-2 их лично встретил президент РФ Владимир Путин.

Социолога Бориса Кагарлицкого задержали в Москве в конце июля 2023 года и обвинили в оправдании терроризма. Поводом для уголовного преследования стал ролик на YouTube-канале «Рабкор» о взрыве на Крымском мосту летом 2022 года. Вначале суд приговорил Кагарлицкого к штрафу в 600 тыс. рублей, а также на два года запретил ему администрировать сайты, после чего Апелляционный военный суд ужесточил наказание социологу и приговорил его к пяти годам колонии.

Журналиста Ивана Сафронова задержали в 2020 году по делу о госизмене. В сентябре 2022-го его приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

О том, как шли переговоры перед историческим обменом, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее член СПЧ Меркачева заявила, что обмен заключенными РФ и Запада войдет в историю.