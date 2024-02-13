«Увидимся на свободе». Борису Кагарлицкому* заменили штраф на пять лет колонии Суд заменил штраф социологу Кагарлицкому на пять лет колонии

Апелляционный суд ужесточил наказание Борису Кагарлицкому по делу о призывах к терроризму. Вместо штрафа в 600 тыс. рублей его приговорили к пяти годам колонии и взяли под стражу в зале суда. Адвокат социолога Сергей Ерохин сообщил о намерении обжаловать приговор и наличии оснований для его отмены. Сам Кагарлицкий заявил, что «не падает духом», собирает материал для новых книг и «уверен, что все будет очень хорошо».

Апелляционный военный суд в Подмосковье ужесточил приговор социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) по делу о призывах к терроризму, заменив штраф на реальное лишение свободы в виде пяти лет колонии.

«Приговор изменить: <...> назначить наказание виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима», — огласила решение судебная коллегия (цитата по РИА Новости).

Апелляционный военный суд также запретил Кагарлицкому администрировать сайты в течение двух лет. Социолога взяли под стражу в зале заседаний.

По данным Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), причиной ужесточения приговора стало исключение из него упоминания о том, что осужденный активно способствовал раскрытию преступления.

«Есть основания для отмены наказания»

Адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохин в своем обращении заявил, что апелляционное представление строилось на двух доводах:

«Первое — это то, что Борис Юльевич не может уплатить штраф (назначенный предыдущей инстанцией. – «Газета.Ru») <...> До судебного заседания штраф нами был заплачен . Более того, нами были выплачены штрафы по банкротству на 710 тысяч рублей и судебные издержки. Второй довод был в том, что приговор слишком мягкий и не соответствует обстоятельствам дела».

По словам Ерохина, во время судебных заседаний сторона защиты пыталась доказать, что Кагарлицкий сам предоставил материалы следственным органам, изобличать его дополнительно не требовалось.

«Более того, он сам в судах неоднократно подчеркивал, что сам бы удалил материал (ролик на Youtube, который стал поводом для возбуждения уголовного дела. — «Газета.Ru»), если бы ему сказали, что он не соответствует закону. Что он никогда не только не оправдывал терроризм, но и выступал против него. Наши доводы не были услышаны», — резюмировал адвокат.

Он подчеркнул, что намерен обжаловать приговор, так как он вынесен с нарушением статей Уголовно-процессуального кодекса.

«Не думаю, а убежден, что есть основания для того, чтобы не то что смягчить, а отменить наказание Кагарлицкому Борису Юльевичу», — заявил защитник.

При этом адвокат добавил, что приговор для них с Кагарлицким не стал сюрпризом, они заранее подготовили для социолога сумку с необходимыми вещами.

«Все будет хорошо»

По словам Ерохина, Кагарлицкий «очень хорошо держится, спокойно». Адвокат предположил, что сначала социолога отправят в изолятор временного содержания в Одинцово, а оттуда — в следственный изолятор.

После сообщений об ужесточении приговора Telegram-канал журнала «Рабкор», главным редактором которого является Кагарлицкий, опубликовал его аудиокомментарий. В нем социолог заявил, что «не падает духом» и остается «как всегда, в прекрасном настроении».

«Я продолжаю собирать данные и материалы для новых книг, в том числе для описания тюремной жизни уже теперь в московских учреждениях. В общем, до скорых встреч. Я уверен, что все будет очень хорошо. И мы увидимся снова и на канале, и на свободе. И вообще все будет прекрасно. Просто надо немножко еще пожить и пережить этот мрачный для нашей страны период. И в итоге все равно все будет хорошо», — заявил Кагарлицкий.

«Чрезмерная мягкость» устранена

Борис Кагарлицкий — социолог, публицист, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), политик левых взглядов и главный редактор журнала «Рабкор». В мае прошлого года внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов.

В конце июля 2023 года Кагарлицкого задержали в Москве и обвинили в оправдании терроризма, с тех пор он находился в СИЗО. Поводом к уголовному преследованию, как говорил Ерохин, стал ролик на Youtube-канале «Рабкора» о взрыве на Крымском мосту летом 2022 года. Сейчас он удален.

В декабре Второй Западный окружной военный суд приговорил Кагарлицкого к штрафу в 600 тысяч рублей, а также на два года запретил ему администрировать сайты по делу. В феврале прокуратура обжаловала приговор, посчитав его «несправедливым из-за чрезмерной мягкости».