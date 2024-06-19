Во Владивостоке приговорили американского военного. Он поссорился с возлюбленной из России Суд Владивостока приговорил американского военного Блэка почти к 4 годам колонии

Суд Владивостока приговорил американского военнослужащего Гордона Блэка к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима. Его признали виновным по делу о краже 10 тыс. рублей и угрозе убийством своей российской возлюбленной, к которой он приехал со службы в Южной Корее.

Первомайский районный суд Владивостока в среду приговорил 34-летнего военнослужащего из США Гордона Блэка к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима по делу о краже и угрозе убийством. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей Александры Ващук о возмещении ей материального ущерба в размере 10 тыс. руб. Адвокат Инга Кириченко сообщил, что защита Блэка будет обжаловать приговор.

Ранее в прениях гособвинитель просил назначить Блэку 4 года 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, защита настаивала на невиновности подсудимого. Сам Блэк заявил в среду, что полностью поддерживает позицию защиты, и отказался выступать с последним словом.

В итоге американца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»). Он признал вину частично.

Ссорились часто

На первых заседаниях Гордон Блэк рассказывал, что познакомился с Александрой Ващук в октябре 2022 года через Tinder, когда он служил, а она работала в Южной Корее. Они начали встречаться сначала очно, а когда девушка вернулась в Россию — онлайн.

В апреле 2023-го Блэк перевелся из Южной Кореи в США, но по дороге решил заехать во Владивосток к возлюбленной. По информации американских СМИ, он приехал в Россию без разрешения начальства.

Они стали жить вместе, но часто ссорились. В день конфликта, по словам Блэка, Ващук выпила около половины бутылки водки и проявила агрессию, бросив в него тарелку и ударив по лицу. Чтобы защититься, он схватил ее за шею. Затем он ушел из квартиры, которую снимал, взяв 10 тыс. руб. из кошелька девушки для оплаты гостиницы. На следующее утро, по его словам, он перевел Ващук $125. В гостинице Блэк и был задержан.

Ващук на первом заседании рассказывала, что Блэк проявлял агрессию еще в Южной Корее. После одного из скандалов она вернулась во Владивосток, но надеялась на улучшение отношений. Однако после приезда Блэка в апреле скандалы возобновились.