«Вызвали в ФСБ, прокуратуру и СК». Как в России воюют с Хэллоуином Организаторы вечеринки в Козельске напишут заявление на назвавших их сатанистами

Вечеринка в стиле Хэллоуина в небольшом городке Калужской области спровоцировала проверки со стороны Следственного комитета, ФСБ и прокуратуры. Как Козельск превратился в поле битвы с западным праздником, выяснила «Газета.Ru».

«Культ смерти и религиозный сатанизм»

Козельск — небольшой городок в Калужской области с населением всего около 16 тыс. человек, но с давней историей. Во многих летописях можно встретить описание, как хан Батый 50 дней пытался овладеть этим городком в 1238 году. В наши дни Козельск опять стал полем битвы. На этот раз боевые действия развернулись между общественниками и любителями отмечать Хэллоуин.

В субботу, 26 октября, в местном ночном клубе Mafia прошла Хэллоуин-вечеринка. Зал, как и годом раньше, был украшен искусственной паутиной, наклейками с летучими мышами, привидениями из простыней и свечами.

Кто-то из гостей примерил на себя образ Лары Крофт, кто-то — Эмили из мультфильма «Труп невесты». Диджей развлекал гостей, чередуя треки групп «Король и Шут» и «Банд'Эрос».

Участники вечеринки выкладывали на своих страницах в соцсетях фото на фоне тыкв и привидений — клуб обещал приз тому, чей костюм соберет больше всего лайков. О том, что вскоре эти снимки разлетятся по интернету, отдыхающие и не подозревали.

27 октября активисты «Русской общины» Калужской области выложили фотографии в свою группу, сопроводив пост гневной тирадой.

А во вторник, 29 октября, управление Следственного комитета по Калужской области уже отчиталось о начале проверки по «сообщениям из соцмедиа».

«По предварительным данным, на территории Козельска действует клуб, который устраивает псевдо-религиозные мероприятия развлекательного характера. При этом используются христианские предметы и символы, демонстрируется культ смерти и религиозный сатанизм», — заявили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, козельчане обеспокоены, что к участию в таких мероприятиях якобы привлекаются подростки, поскольку «это наносит значительный ущерб воспитанию детей на основе традиционных российских нравственно-духовных ценностей».

«Оскорбляют под эгидой православия»

Стоит отметить, что общественники пошли в наступление на поклонников Хеллоуина еще за несколько дней до самой вечеринки. Их внимание привлекло фото с прошлогоднего мероприятия, на котором гостья была в образе, напоминающем аббатису с крестом.

«Безумие владельцев и посетителей этого отстойника дошло до того, что они в своих перформансах стали использовать христианские предметы и символику. Не первый год проводят вечеринки тыквоголовых, визжа восторгом от встречи заморского бала сатаны», — писали активисты 25 октября.

Они потребовали проверить организаторов на оскорбление чувств верующих и отметили под постом официальные аккаунты Генпрокуратуры РФ, Следственного комитета РФ и даже страницу Бастрыкина. Правда, не главы СКР Александра Бастрыкина, а его однофамильца Яна из Праги.

В тот же день к руководству клуба приехал помощник прокурора — провел беседу и вынес предостережение.

«Он сказал, что мы не должны как-либо порочить веру, использовать христианскую атрибутику, например, кресты, так что на мероприятии мы это все контролировали и ничего такого не было», — объясняет в разговоре с «Газетой.Ru» представитель клуба Артемий Николаев. Сам снимок, по его словам, был косплеем на известный фильм.

Подростков, как уточнил Артемий, на вечеринке тоже не было, их просто не пускают в клуб, и это мероприятие не было исключением.

«Я был за последние несколько дней во всех инстанциях — вызвали в ФСБ, в прокуратуру, в полицию, в Следственный комитет, мы всем дали комментарии, показали помещение, следователи тоже зал фотографировали, видели, что ничего там не было, «обрядов» никаких не проводилось», — рассказывает Николаев.

По словам источника «Газеты.Ru» в правоохранительных органах, перспективы реального возбуждения дела за хэллоуинскую вечеринку довольно смутные.

«Статья об оскорблении верующих по сути появилась под дело Pussy Riot, которые устроили акцию в храме, — объясняет он. — В случае, если это закрытое мероприятие, перспективы очень сомнительные, но норма довольно размытая, подвести под нее можно многое, и тут все зависит от руководства и общественного резонанса».

Резонанс вокруг вечеринки в Калужской области действительно был. Теперь заведение, в свою очередь, требует извинений, а в противном случае готовится подать встречное заявление. Руководство клуба считает, что размещенная активистами информация как минимум порочит их репутацию и оскорбляет гостей.

Елена в тот вечер отмечала в заведении день рождения, но тоже оказалась в рядах «сатанистов».

«Мы с подругами нейтрально относимся к этому празднику, я не осуждаю тех, кто хочет разукрашиваться — это дело каждого, ничего криминального, — рассказала она корреспонденту «Газеты.Ru». — На вечеринке ничего противоправного не было, безобидные конкурсы, но на следующий день мне девочки стали скидывать посты, где были фотографии гостей, в том числе наши, и оскорбительный текст, и тут я была возмущена. На каком основании под эгидой православия люди могут так негативно высказываться, желать другим людям смерти, оскорблять?»

По ее словам, после жалобы паблик удалил ее фотографии, однако в следующий раз, увидев снимки, опубликованные без ее согласия, она обратится в полицию.

«Сколько их на воскресной службе?»

Идеи «отменить» Хэллоуин в России звучат уже несколько лет. Так, в 2022 году первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что намерена рекомендовать отказаться от праздника на официальных, государственных площадках.

В том же году в Якутии на региональном уровне ввели запрет на празднование Хэллоуина в школах.

«Должны проводиться мероприятия образовательного характера и мероприятия, направленные на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, развитие идей патриотизма в стране, сохранение исторического наследия народов, проживающих на территории страны», — объясняла заместитель министра образования и науки Якутии Алевтины Аргуновой.

В некоторых регионах (Татарстане, Удмуртии, Калининградской и Запорожской областях) в качестве альтернативы предложили отмечать Тыквенный спас.

Инициаторы уверяли, что это народный праздник, а тыква почитается как символ урожая, плодородия, здоровья и долголетия.

В РПЦ тоже выступают против празднования Хэллоуина, но замену западного праздника на «отечественный» не одобряют.

«Они пытаются создать некую замену, которая оказалась столь же плохой, — рассуждал священник и председатель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин. — Тыквенный спас так называемый — это обращение к образу Спасителя. Спас — это слово, однокоренное со «Спасителем», то есть Христос. И любой православный человек, слыша «Тыквенный спас», недоумевает и не понимает, почему же вдруг тыква каким-то образом связана со Спасителем».

Оскорбляет ли Хэллоуин чувства верующих?

По мнению Олега (имя изменено), студента духовного учебного заведения Русской Православной Церкви, сам по себе Хэллоуин безусловно идет вразрез с церковью как языческий рудимент, но отношение к участникам торжества во многом зависит от контекста.

«В христианстве человек должен оставаться человеком, с достоинством неся образ Божий, а не устраивать закос под «порождение ночи». Использование в развлекательных целях креста, безусловно, вызывает исключительно негативные чувства — это глумление над образом Христовых страданий, что недопустимо. Но если это просто закрытая тематическая вечеринка, где люди отдыхают и делают это в рамках закона и приличия, не попирая святынь, то все вопросы отпадают сами собой», — считает Олег.

По его мнению, публичную агрессию активистов назвать «христианской» тоже сложно.

«Прежде чем публично действовать от лица верующих, стоит посмотреть, насколько такая радикальная политика вообще соотносится с образом христианина. Активисты вроде и за веру выступают, а вот сколько их на воскресной службе стоит — надо, конечно, посчитать».