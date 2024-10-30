«Доходчиво объясним, что такое религиозные традиции». Делимханов пообещал вернуть религиозную одежду в школу Делимханов пообещал добиться отмены запрета на хиджабы во владимирских школах

Адам Делимханов заявил, что добьется отмены приказа о запрете ношения хиджабов в школах Владимирской области. По словам парламентария, Рамзан Кадыров поручил ему обсудить этот вопрос с владимирским депутатом Игорем Игошиным. По итогам беседы Делимханов заявил, что религиозные традиции нельзя «бесцеремонно запрещать», а тем, кто этого не понимает, нужно «доходчиво объяснить».

Депутат Государственной думы от Чечни Адам Делимханов пообещал добиться отмены запрета на ношение хиджаба в школах Владимирской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам встречи с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным.

«Если кому-то во Владимирской области непонятны эти простые истины, то мы доходчиво объясним, что такое религиозные традиции и почему их нельзя бесцеремонно запрещать!» — заявил Делимханов.

Он отметил, что встречался с Игошиным по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Россия — многоконфессиональная страна, где религиозные ценности уважаются на самом высоком уровне. Наш Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность этих ценностей и обеспечивает свободу вероисповедания для всех», — говорится в посте Делимханова.

Политику главы государства парламентарий назвал «справедливой» и констатировал, что она дает возможность членам любых конфессий соблюдать свои традиции, что, в свою очередь, «укрепляет единство» российского общества.

Он указал, что важность соблюдения традиций еще больше растет в условиях, когда страна «противостоит беспрецедентному давлению со стороны Запада», а тысячи мусульман участвуют в СВО: «Их вклад неоценим, а их права должны быть уважаемы внутри страны».

«Запрет хиджаба во Владимирской области — это грубое нарушение Конституции, которая гарантирует свободу вероисповедания.

Прикрывать эту дискриминацию заботой о внешнем виде в образовательных учреждениях — абсолютная провокация», — заключил Делимханов.

Запрет и реакция

В октябре 2024 года министерство образования и молодежной политики Владимирской области дополнило приказ о требованиях к одежде школьников, запретив ношение на территории школ региона хиджабов, никабов и других элементов, которые указывают на религиозную принадлежность учеников. В колледжах ограничение носит рекомендательный характер, а в религиозных школах не действует совсем.

«Не допускается ношение в общеобразовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)», — говорится в приказе.

Вице-губернатор Владимирской области Владимир Куимов пояснил, что ограничения ввели из-за возникающих конфликтных ситуаций. По его словам, родители школьников жаловались в администрации школ. Кроме того, вопрос религиозной атрибутики часто поднимается в родительских чатах. Запрет на хиджабы профилактирует школьный буллинг, уверен Куимов.

Координационный центр мусульман (КЦМ) осудил решение владимирских властей, заявив, что оно нарушает закон о равенстве прав и свобод (ст. 136 УК РФ). Там выразили надежду на то, что запрет стал результатом «недостаточной проработки вопроса», а не «целенаправленными действиями» против приверженцев ислама.

В заявлении мусульманской организации подчеркивается, что исламская религия предписывает верующим закрывать все части тела, за исключением лица, кистей рук и ступней ног, а хиджаб — это «не просто религиозный атрибут», а «символ чести и достоинства» мусульманки. В КЦМ назвали «несостоятельными» любые попытки говорить о национальной безопасности в контексте хиджабов в школах.

«Сколько девушек мусульманок в хиджабе в образовательных организациях совершали теракты, занимались скулшутингом? Зачастую именно девочки в хиджабе (в платках) отличаются примерным поведением, хорошей учебой и не занимаются деструктивными деяниями», — подытожили в КЦМ.

Вопрос прав человека

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев ранее заявлял, что запрет на ношение никаба не относится к сфере прав человека и должен быть решен в рамках общественной дискуссии.

«Вопрос не прав человека, а, скорее, развития общества, как общество к этому относится», — указал он.

Согласно опросу ВЦИОМ, 47% россиян терпимо относятся к «внешним проявлениям религиозной принадлежности», а 50% даже выступают против запрета хиджабов в школах.