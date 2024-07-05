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Глава СПЧ заявил, что ношение никаба не относится к сфере прав человека

Фадеев: ношение никаба относится не к сфере прав человека, а к развитию общества

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Запрет на ношение никаба не относится к сфере прав человека и должен быть решен в рамках общественной дискуссии. Такое мнение выразил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, сообщает ТАСС.

Тема была затронута на пресс-конференции в Махачкале, куда Фадеев прибыл 5 июля в рамках рабочей поездки.

Глава СПЧ отметил, что ношение или запрет на ношение никаба — «вопрос не прав человека, а, скорее, развития общества, как общество к этому относится».

Дискуссия по поводу никабов (традиционный мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз) развернулась в июне по инициативе общественников, депутатов Госдумы и силовиков, включая главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Из соображений общественной безопасности их требовали запретить, ставя в пример другие страны с широким распространением ислама — например, Узбекистан.

В итоге о временном запрете на ношение никаба объявил муфтият Дагестана, а затем муфтият Карачаево-Черкесии.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что один из участников теракта в Дагестане имел при себе никаб.

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