Нет визы — арест. Российских туристов снова задерживают на Шри-Ланке На Шри-Ланке задержали двоих россиян из-за отсутствия виз

Россиян задержали на Шри-Ланке за нарушение визового законодательства, сообщила Daily Mirror. Позже эту информацию подтвердили в российском посольстве. В диппредставительстве призвали всех туристов проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове. Вместе с тем, это не первый случай за последние месяцы, когда туристы из России попадают в поле зрения местной полиции.

Туристическая полиция Канди на Шри-Ланке арестовала двоих россиян за нарушение миграционного законодательства, пишет газета Daily Mirror.

39-летний мужчина и 32-летняя женщина были арестованы в районе Хантана вечером 26 октября и переданы полиции Канди для дальнейшего расследования.

По информации издания, россияне находились в стране без визы.

Реакция дипломатов

Посольство России на Шри-Ланке призывает туристов проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове, так как власти страны начали массовые проверки законности нахождения иностранных граждан на территории островного государства.

«Уже зафиксированы случаи задержания россиян, грубо нарушивших миграционное законодательство республики. В частности, 25 октября в районе города Канди арестована российская семья, которая в течение почти одного года пребывала незаконно на Шри-Ланке. В этой связи посольство призывает всех российских граждан, находящихся на Шри-Ланке, проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове (визы и их продления, разрешения на работу и так далее)», — говорится в сообщении диппредставительства в Telegram.

В посольстве подчеркнули, что в случае просрочки документов россиянам необходимо незамедлительно связаться с ланкийскими миграционными органами для решения вопроса, а также сообщить о проблеме дипломатам.

При этом 3 сентября сентября Шри-Ланка досрочно ввела упрощенный безвизовый режим для граждан России и еще 37 стран. Глава МИД страны Али Сабри сообщил, что такой режим будет действовать до 31 марта. Для получения или продления визы необходимо будет поставить всего один штамп в паспорте заявителя. Советник президента по вопросам туризма Харин Фернандо подтвердил, что безвизовая система «One-Chop» будет запущена немедленно.

Угроза терактов

Вместе с тем, несколько дней назад, власти Шри-Ланки предупредили о возможности терактов против иностранных туристов на восточном побережье острова, сейчас в этом регионе низкий сезон. Посольство России в свою очередь призвало россиян соблюдать осторожность и избегать массовых скоплений людей.

По информации туроператоров, на восточном побережье обстановка сейчас спокойная. Аннуляций туров на данный момент нет.

«На Шри-Ланке все спокойно. Безусловно, туристам стоит придерживаться рекомендации нашего посольства и не ездить самостоятельно без сопровождения в восточные регионы. В настоящее время на восточном побережье низкий сезон, основные туристические потоки направляются на южные и юго-западные курорты Шри-Ланки», — сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян.

Задержание туристов

Это не первый случай задержания граждан России на острове. В сентябре полиция Шри-Ланки задержала двоих россиян, один из которых несовершеннолетний. Их заподозрили в незаконной ловле ящериц.

17-летнего Савелия и 21-летнего Николая, приехавших на остров вместе с семьями, увезли в полицию и, как рассказал вице-президент центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников, допросили без присутствия родителей, переводчика и адвоката. Почти сутки родные ничего не знали о судьбе задержанных, так как связи с ними не было.

Их обязали выплатить самый высокий штраф за всю историю департамента охраны дикой природы Шри-Ланки — 110 миллионов рупий (около $370 тысяч или 35 млн рублей).

Следующее заседание по делу о ловле ящериц состоится 26 ноября. Деньги должны быть внесены до этой даты.

«Мы находимся в тесном контакте с родителями ребят. Будем рекомендовать им подавать апелляционную жалобу», — сообщили в российском посольстве.