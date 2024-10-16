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Россиянам, которые собирали редкую фауну на Шри-Ланке, назначили штраф $370 000

На Шри-Ланке туристов из РФ оштрафовали на $370 000 за сбор образцов фауны

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Depositphotos

Россиян, которых обвиняли в сборе образцов местной фауны, обязали выплатить самый высокий штраф за всю историю департамента охраны дикой природы Шри-Ланки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Шри-Ланке Левана Джагаряна.

По версии правоохранителей, россияне Курылев и Кольчевский незаконно собирали образцы редкой местной фауны. Фигурантами оказались молодые люди в возрасте 17 лет и 21 года. Туристов задержали.

«Согласно вердикту, принятому по итогам слушания, молодые люди обвиняются по более чем 1000 пунктам», – сообщается в публикации.

Путешественников обязали выплатить штраф в размере 110 миллионов рупий (около $370 тысяч или 35 млн рублей). Соответствующую сумму они должны выплатить до даты следующего заседания, которое состоится 26 ноября.

Как рассказал посол России в стране, размер штрафа вызвал «значительное недоумение».

«Мы находимся в тесном контакте с родителями ребят. Будем рекомендовать им подавать апелляционную жалобу», – поделился Джагарян.

Известно, что в стране за незаконный сбор образцов редкой фауны действуют строгие законы. Их действие распространяется на нарушения не только в зоне нацпарков, но и на других территориях.

Ранее юрист объяснил, какие правовые нюансы необходимо учесть при переезде в другой регион.

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