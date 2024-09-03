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Шри-Ланка упростила правила въезда для россиян

Шри-Ланка упростила правила въезда для граждан России и еще 37 стран

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Правительство Шри-Ланки упростило правила въезда для россиян и граждан еще 37 стран. Об этом сообщило шриланкийское издание Newswire.

Кабинет министров уполномочил президента страны Ранила Викрамесингхе ввести безвизовый режим для 38 стран с немедленным вступлением решения в силу, заявил министр иностранных дел Али Сабри.

С этого момента для получения или продления визы необходимо будет поставить всего один штамп в паспорте заявителя. Это решение поможет уменьшить очереди на стойках выдачи документов, отметил глава МИД Шри-Ланки.

Советник президента по вопросам туризма Харин Фернандо подтвердил, что безвизовая система «One-Chop» будет запущена немедленно.

В августе Шри-Ланка приостановила работу портала по выдаче электронных виз туристам. После этого советник президента сообщил, что страна с 1 октября 2024 года введет безвизовый въезд для туристов из России, Белоруссии и еще 33 стран.

Ранее в Шри-Ланке задержали двух российских туристов, которые ловили ящериц около отеля.

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