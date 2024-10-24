Российских туристов предупредили об угрозах терактов на Шри-Ланке

На юго-восточном побережье Шри-Ланки возможна угроза теракта против иностранных туристов, в связи с чем отдыхающим там россиянам следует сохранять осторожность. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства России на острове.

«Местные правоохранительные органы предпринимают необходимые меры по обеспечению безопасности с задействованием спецподразделений полиции, ВМС, Сухопутных войск и Государственной службы разведки Шри-Ланки», — говорится в сообщении.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время на Шри-Ланке спокойная обстановка. Однако российским туристам советуют придерживаться рекомендаций посольства и не ездить без сопровождения в восточные регионы острова, отметили в АТОР.

В сентябре правительство Шри-Ланки упростило правила въезда для россиян и граждан еще 37 стран. Теперь для получения или продления визы необходимо будет поставить всего один штамп в паспорте заявителя.

Ранее стало известно, куда россияне поедут отмечать Новый год.