Праздники и выходные в сентябре 2024 года: как мы отдыхаем и какие даты будем отмечать Производственный календарь и список праздничных дней на сентябрь 2024 года

Сентябрь — первый месяц осени. Многие возвращаются из летних отпусков и с каникул отдохнувшими и активно берутся за дела. Сколько в сентябре 2024 года праздничных, выходных и рабочих дней согласно производственному календарю, какие даты мы будем отмечать, выгодно ли брать отпуск в этом месяце — в материале «Газеты.Ru».

Как мы отдыхаем в сентябре 2024 года

В сентябре 2024 года 30 дней, из них девять — выходные: 1 сентября, которое приходится на воскресенье, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 сентября.

Федеральных праздников, которые являются выходными днями, в сентябре нет, соответственно, сокращенных рабочих дней, которые бывают перед праздничными, — тоже. Нерабочие праздничные дни в России перечислены в ст. 112 Трудового кодекса РФ.

Но сентябрь богат на профессиональные праздники и памятные даты.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Сколько рабочих дней в сентябре 2024 года

В сентябре 2024 года 21 рабочий день. При 40-часовой рабочей неделе это 168 часов рабочего времени, при 35-часовой неделе — 147, при 30-часовой — 126. Подробные данные приведены в производственном календаре на 2024 год.

Выгодно ли брать отпуск в сентябре 2024 года

Многие россияне любят брать отпуск в сентябре. Для одних это возможность продлить лето, уехав в путешествие в теплые края, для других — необходимость, например, если в семье есть младший школьник и нужно помочь ему на первых порах с учебой.

Насколько выгодно брать отпуск в сентябре с точки зрения полагающихся выплат? Любой бухгалтер вам скажет: чтобы сумма отпускных была максимальной, выгоднее идти отпуск в те месяцы, где больше рабочих дней. В 2024 году это июль — 23 рабочих дня, август — 22, октябрь — 23. В сентябре 21 рабочий день. Тоже немало. Поэтому смело можно отдохнуть, не потеряв в отпускных.

Праздничные и памятные дни в сентябре 2024 года

1 сентября — День знаний. В 2024 году праздник приходится на воскресенье, поэтому традиционные торжественные линейки в школах по случаю начала нового учебного года пройдут 2 сентября. День знаний отмечается с 1984 года.

1 сентября — 85 лет со дня начала Второй мировой войны. В этот день в 1939 году войска Германии вторглись в Польшу.

3 сентября — День окончания Второй мировой войны. День воинской славы России. Дата установлена Федеральным законом от 24.04.2020 г. № 126-ФЗ. Ранее дата отмечалась 2 сентября. В 2024 году исполняется 79 лет с момента окончания Второй мировой войны.

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. В 2024 году исполняется 20 лет со дня трагического события в Беслане, когда террористы захватили более тысячи заложников на праздничной линейке в школе. Дата учреждена в Российской Федерации в 2005 году в память о жертвах терактов.

5 сентября — Международный день благотворительности. Праздник отмечается с 2012 года по решению Генассамблеи ООН, дата приурочена ко дню кончины матери Терезы — лауреата Нобелевской премии мира.

8 сентября — Международный день солидарности журналистов. Учрежден в 1958 году в память о чехословацком публицисте Юлиусе Фучике, авторе знаменитой книги «Репортаж с петлей на шее». Он был казнен нацистами в Берлине в 1943 году.

8 сентября — День Бородинского сражения. День воинской славы России. Перечень таких праздников и памятных дат определен Федеральным законом № 32-ФЗ.

9 сентября — Всемирный день красоты. Праздник учрежден Международным комитетом эстетики и косметологии CIDESCO в 1995 году. В этот день поздравления принимают работники бьюти-индустрии: парикмахеры, стилисты, косметологи и т.д.

11 сентября — Всероссийский день трезвости. Дату отмечают с 1913 года по инициативе Русской православной церкви, она приурочена ко Дню усекновения главы Иоанна Предтечи.

11 сентября — День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790 году. День воинской славы России.

21 сентября — День зарождения российской государственности. Как гласит «Повесть временных лет», в 862 году в этот день разобщенные восточнославянские племена призвали на княжение варяга Рюрика.

21 сентября – День победы русских полков во главе с Дмитрием Донским в Куликовской битве в 1380 году. День воинской славы России.

22 сентября — Всемирный день без автомобиля. В этот день водителей и мотоциклистов призывают отказаться от использования транспортных средств, потребляющих топливо. В России дату отмечают с 2008 года.

23 сентября – День рождения поисковой системы «Яндекс». 27 лет назад система была официально представлена на выставке в Москве.

26 сентября — Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году.

27 сентября — Всемирный день туризма. Праздник всех любителей путешествий, сотрудников турагентств и других представителей индустрии. Отмечается с 1979 года.

28 сентября — Всемирный день борьбы против бешенства. Дата учреждена в 2007 году Глобальным альянсом по контролю бешенства. Она приурочена к годовщине смерти Луи Пастера, создавшего вакцину от опасного заболевания.

29 сентября — Международный день глухих. Дата отмечается с 1951 года, когда была создана Всемирная федерация глухих, в последнее воскресенье сентября.

30 сентября — Международный день переводчика. Праздник учрежден в 1991 году.

Профессиональные праздники в сентябре 2024 года

1 сентября — День работников нефтяной и газовой промышленности. Праздник отмечается с 1980 года в первое воскресенье сентября.

2 сентября — День российской гвардии. Праздник корнями уходит во времена Петра I. Считается, что в этот день в 1700 году петровские полки — Семеновский и Преображенский — впервые были названы гвардейскими. Памятный день установлен указом президента РФ в 2006 году.

2 сентября — День патрульно-постовой службы полиции. В этот день в 1923 году была опубликована «Инструкция постовому милиционеру».

8 сентября — День танкиста. Праздник отмечается в России во второе воскресенье сентября. Учрежден указом президента Владимира Путина в 2006 году.

8 сентября — День финансиста. Профессиональный праздник всех, кто занимается финансами и экономической деятельностью. В этот день в 1802 году Александр I учредил Министерство финансов Российской империи. Дата отмечается в нашей стране с 2011 года по указу президента.

12 сентября — День программиста. Профессиональный праздник айтишников, который отмечается с 2009 года в соответствии с указом президента. Праздник символически приходится на 256-й день года — это количество различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта. Кстати, в невисокосный год День программиста празднуется 13 сентября.

15 сентября — День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Праздник отмечается с 1980 года в третье воскресенье сентября, учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР.

20 сентября — День секретаря. Неофициальный праздник административных работников.

27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников. В этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый детский сад. Неофициально праздник отмечается с 2004 года, а официально — с 2016-го, после выхода приказа министерства образования и науки РФ.

28 сентября — День работника атомной промышленности. Профессиональный праздник сотрудников атомной отрасли и профильных НИИ отмечается в России с 2005 года в соответствии с указом президента. В этот день в 1942 году вышло распоряжение Государственного комитета обороны СССР «Об организации работ по урану».

29 сентября — День машиностроителя. Профессиональный праздник всех работников машиностроительной отрасли отмечается с 1966 года в четвертое воскресенье сентября согласно указу президиума Верховного совета СССР.

Православные праздники в сентябре 2024 года

8 сентября — Сретение Владимирской иконы Божией Матери. Праздник установлен в память о спасении Москвы от войск Тамерлана в 1395 году. Когда враг был на подступах, чудотворную икону перенесли из Владимира в Москву. По преданиям, в это же время Тамерлан увидел во сне Божию Матерь, повелевшую ему отступить, и приказал своим войскам повернуть обратно.



21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы. Первый в церковном году двунадесятый праздник. Он зародился в V веке. О Рождестве Богородицы и о ее родителях говорится в апокрифическом Протоевангелии Иакова (II век).

27 сентября – Воздвижение Креста Господня. Один из двунадесятых праздников. В этот день верующие вспоминают, как в 326 году в Иерусалиме был обретен Крест, на котором распяли Иисуса Христа.

30 сентября — День памяти мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их Софии. Согласно житиям святых, у вдовы Софии, жившей в Риме во II веке, было три дочери: Вера, Надежда и Любовь. Христиане в то время подвергались жестоким гонениям, но София сумела воспитать дочерей в любви к Богу. Девочки не отреклись от своей веры даже под пытками. Их казнили на глазах у матери по приказу императора Адриана. София скончалась на их могиле спустя три дня.

Дни городов в сентябре 2024 года

В сентябре многие российские города отмечают свои дни рождения, среди них:

Москва — 7 сентября,



Самара — 8 сентября,



Челябинск — 15 сентября,



Ростов-на-Дону — 15 сентября,



Воронеж — 21 сентября,



Краснодар — 22 сентября.

Единый день голосования в сентябре 2024 года

8 сентября 2024 года пройдут выборные кампании разного уровня. В 25 регионах нашей страны будут выбирать глав субъектов РФ. В столице — депутатов Московской городской думы. Выборы в органы законодательной власти также также пройдут еще в 12 субъектах Российской Федерации.

Юбилеи известных людей в сентябре 2024 года

12 сентября – 80 лет со дня рождения дирижера, скрипача и педагога Владимира Спивакова.



12 сентября – 75 лет со дня рождения трехкратной олимпийской чемпионки, фигуристки, тренера Ирины Родниной.



20 сентября — 90 лет со дня рождения знаменитой итальянской киноактрисы Софи Лорен.



28 сентября — 50 лет со дня рождения российской синхронистки, трехкратной олимпийской чемпионки, телеведущей Марии Киселевой.



28 сентября — 100 лет со дня рождения знаменитого итальянского киноактера Марчелло Мастроянни (1924-1996).



28 сентября — 90 лет со дня рождения французской кинозвезды Брижит Бардо.



29 сентября — 120 лет со дня рождения советского писателя, автора романа «Как закалялась сталь» Николая Островского (1904-1936).

Народные праздники в сентябре 2024 года

1 сентября — Фекла Свекольница (Андрей Тепляк). На Руси этот праздник знаменовал начало осени и сбора урожая. Другое название праздника — Андрей Тепляк — связано с последними дуновениями теплого ветра осенью.

8 сентября — Наталья Овсяница. Народный праздник уборки овса.

14 сентября – Симеон Летопроводец. Праздник начала бабьего лета.

21 сентября — Осенины. Праздник окончания сбора урожая отмечался еще в Древней Руси. Он связан с днем осеннего равноденствия, который в високосный год приходится на 22 сентября.

25 сентября — Артамон Змеевик. Согласно народным поверьям с этого дня птицы и звери начинают готовиться к зимовке.

28 сентября — Никита Гусятник. В этот день крестьяне на Руси начинали забой гусей.

30 сентября — Вселенские бабьи именины. Праздник связан с почитанием святой Софии и трех ее дочерей — Веры, Надежды и Любови. В этот день было принято, чтобы женщины плакали, избавляя свою семью от бед и печалей. В праздник хозяйки пекли пироги и баловали девочек.

Забавные и необычные праздники в сентябре 2024 года