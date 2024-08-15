Не послушался ЦРУ и Зеленского: в США объявили Залужного организатором подрыва «Северных потоков» WSJ: Залужный взорвал «Северные потоки», проигнорировав прямой приказ Зеленского

Экс-главком ВСУ был организатором подрыва «Северных потоков». The Wall Street Journal сообщает, что Залужный ослушался приказа президента Украины Зеленского, решившего отменить проведение диверсии после требования ЦРУ. Сам бывший главком утверждает, что ничего не знал об операции. По данным американского издания, в операции участвовала команда из шести человек, среди которых была женщина, чтобы происходящее выглядело как обычная прогулка на воде. В России скептически относятся к «украинской» версии подрыва газопроводов.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил операцию по подрыву «Северных потоков», экс-главком ВСУ Валерий Залужный был в курсе, а осуществила диверсию группа украинских офицеров и бизнесменов. Это следует из большого расследования, проведенного The Wall Street Journal.

«Частные бизнесмены финансировали операцию, которая контролировалась топ-генералом. Президент Зеленский одобрил план, а затем безуспешно попытался его отменить»,

— говорится в публикации.

Изначально Зеленский одобрил план операции устно, пишет WSJ. Однако о нем вскоре узнала нидерландская разведка и предупредила об этом ЦРУ и немецкие власти. Американская спецслужба призвала Украину отменить операцию. Зеленский передал указание Залужному, однако, как сообщают источники газеты, главком приказ проигнорировал и продолжил подготовку диверсии.

При этом генерал поменял первоначальный план операции и привлек к ней офицера спецназа с опытом «рискованных тайных миссий» — полковника Сил специальных операций Романа Червинского (в июле он вышел из украинского СИЗО, где находился под стражей по делу о превышении должностных полномочий — следствие считает, что Червинский без разрешения руководства пытался завербовать российского летчика, чтобы тот угнал для Украины самолет). Сама идея взорвать газопроводы якобы возникла в мае 2022 года — в баре, во время беседы между украинскими военными и бизнесменами.

Червинский, как утверждается в материале, решил задействовать в операции парусную яхту и команду из шести человек — военных и гражданских с опытом в работе на море. При этом в команде подрывников-дайверов была женщина, чтобы происходящее выглядело просто прогулкой на воде.

По данным WSJ, участники операции не помыли яхту, поэтому немецкая полиция нашла на борту следы взрывчатки, отпечатки пальцев и образцы ДНК членов экипажа. Также расследователи определили номера мобильных телефонов и спутникового телефона Iridium, принадлежавших диверсантам, и восстановили маршрут яхты.

Валерий Залужный заявил WSJ, что ничего не знает о подобных операциях, а предположения о его причастности к подрыву являются «простой провокацией». Он добавил, что ВСУ вообще не уполномочены проводить зарубежные миссии.

WSJ утверждает, что во время подготовки материала «поговорил с четырьмя высокопоставленными украинскими чиновниками в сфере обороны и безопасности, которые либо участвовали в заговоре, либо непосредственно знали о нем».

При этом высокопоставленный сотрудник СБУ также опроверг, что руководство Украины имело какое-либо отношение к диверсии. Он сказал, что Зеленский «не одобрял осуществление каких-либо подобных действий на территории третьих стран и не отдавал соответствующих приказов».

Немецкие силовики ищут дайвера Владимира

Накануне немецкие СМИ сообщили, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, подозреваемого в причастности к подрывам «Северных потоков» (официально ведомство не подтвердило эту информацию).

Фигуранта зовут Владимир З., он сотрудник школы подводного плавания, который в последнее время проживал в Польше в городе Прушкув, сообщила газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit. Однако, как сообщила польская прокуратура, мужчина уехал из Польши на Украину в начале июля.

Журналисты сообщили, что Владимира видели за рулем Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась якобы причастная к теракту на «Северных потоках» диверсионная группа.

По данным SHOT, подозреваемый — 44-летний уроженец Киева Владимир Журавлев (на немецком его фамилия начинается с буквы Z).

Немецкие журналисты сообщили, что позвонили Владимиру и спросили о причастности к подрыву газопроводов. Он отверг причастность к диверсии и бросил трубку.

Всего немецкая прокуратура подозревает трех украинских инструкторов по дайвингу, сообщает Suddeutsche Zeitung.

Путин винит «англосаксов»

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. В результате были повреждены три из четырех нитей газопроводов.

Нарушение герметичности газопроводов было вызвано физическим повреждением, сообщал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«В трех нитках газопроводов на момент происшествия находилось около 800 млн куб. м газа. Для сравнения: это потребление Дании за три месяца», — также сообщал Куприянов, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в октябре 2022 года (цитата по ТАСС).

Расследованием подрывов занялись Швеция, Дания и Германия. Стокгольм и Копенгаген завершили расследование в феврале этого года.

Генеральная прокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма, о результатах его расследования не сообщалась.

Россия неоднократно запрашивала данные расследования диверсии на «Северных потоках», но ими «никто не делился», сообщал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам трудно это контролировать, потому что это же все в особой экономической зоне Дании, Швеции, потом дальше Германии», — говорил о взрывах «Северных потоков» президент Владимир Путин.

Версию о причастности «неких украинцев» Путин назвал «чушью».

«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям – невероятно, но факт, – организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно», — говорил Путин в сентябре 2022 года.