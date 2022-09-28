«Нет никаких сомнений, это взрывы». Что известно об утечках на «Северных потоках»

Шведские сейсмологи уверены, что утечки на газпроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в результате взрывов. В Стокгольме произошедшее расценивают как «диверсию». В Копенгагене тоже уверены, что инциденты стали результатом «преднамеренных действий». Оператор Nord Stream пока не может назвать сроки восстановления работоспособности газопроводов. Что говорят об утечках политики в разных странах и как польский депутат Радек Сикорский отблагодарил за этот инцидент США — в материале «Газеты.Ru»

Сейсмолог Шведской национальной сейсмической сети при Уппсальском университете Бьорн Лунд уточнил, что инциденты на «Северных потоках» связаны со взрывами, а не с землетрясениями или подводными оползнями. По оценке Лунда и его коллег из Северной Европы, взрывов было два, мощность наиболее сильного превысила 100 кг в тротиловом эквиваленте, передает SVT.

«Нет никаких сомнений в том, что это взрывы <...> Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Нет сомнений, что это был взрыв. У нас даже была станция в Гношё, которая зафиксировала эти данные», — заявил сейсмолог.

Первый взрыв был зафиксирован в 2:03 ночи понедельника, второй — в 19:04 вечера понедельника. Сообщения об утечке газа поступили от Морской администрации в 13:52 и 20:41 в понедельник соответственно после того, как корабли обнаружили изменения на поверхности воды.

Шведская полиция начала расследование предполагаемых взрывов, сообщает Reuters. Уточняется, что произошедшее рассматривается как диверсия.

Что говорят в Дании

Власти Дании рассматривают инцидент с утечкой газа из газопроводов как результат преднамеренных действий. Причиной вполне могли стать взрывы. «В настоящее время четкая оценка властей заключается в том, что это преднамеренные действия», — цитирует Reuters премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Кто является виновником инцидента, в Копенгагене предполагать не стали.

Министр по проблемам климата и энергетики Дании Дан Йёргенсен подчеркнул, что утечка газа может продолжаться как минимум неделю. При этом он выразил уверенность, что «Северные потоки» не были повреждены по неосторожности.

«Есть данные об очень больших пробоинах на нитках трубопроводов. Так что речь не может идти, к примеру, о повреждениях из-за корабельного якоря», — сказал он в эфире SVT.

Что сообщает оператор

Оператор Nord Stream заявил, что резкое падение давления на обеих нитках «Северного потока — 1» позволяет предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями. Местоположения двух предполагаемых повреждений определены, они находятся к северо-востоку от острова Борнхольм в шведской и датской исключительных экономических зонах.

Сроки восстановления работы газопроводов в компании назвать не смогли. В настоящее время проводится расследование инцидента.

Эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов в беседе с «Газетой.Ru» назвал происходящее катастрофой. По его словам, ремонтные работы будут производиться или с помощью водолазов и спецтехники, или специальных платформ, барж. «Это в зависимости от глубины. Еще сегментация возможна по сложности работ. Если это небольшое отверстие в сварном стыке, то, в принципе, и водолазы смогут сделать на небольшой глубине. Если же отверстие большое, а, судя по всему, это так и есть, то понадобится очень серьезное оборудование, техника, которой у России нет. Нужно понимать, что Балтийское море достаточно мелкое. Но несмотря на это, судя по картам, точка разрыва в районе 50 метров, но не глубже ста. То есть в любом случае, я считаю, что трубу для ремонта нужно поднимать», — считает Демидов.

В нынешних политических реалиях на устранение утечки на «Северном потоке» могут понадобиться годы, уверен эксперт.

«Если представить, что лежит огромная веревка, то подходит корабль сверху, достает специальными крюками трубу, затаскивает часть трубы себе на борт и там начинает ее резать. Но я думаю, что нам не дадут это сделать. В нормальной жизни для ремонта потребовались бы месяцы, в ситуации конкретной — годы», — подытожил он.

Как комментируют политики

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал предположение, что утечки на «Северных потоках» могла специально устроить Россия. «Вероятно, это был акт саботажа. Вероятно, это сигнал со стороны России», — заявил он в эфире Польского телевидения.

«Это нас сильно беспокоит. Это показывает, к каким средствам и механизмам способны прибегать россияне, чтобы еще больше дестабилизировать Европу», — добавил премьер, указав, что в Варшаве ждут подтверждения этого предположения.

Польский депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши Радек Сикорский опубликовал другое сообщение. «Спасибо, США», — написал Сикорский под постом в соцсетях с фотографией места ЧП.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не оставила комментарий польского политика без внимания. «Это официальное заявление о теракте?» — спросила она в Telegram.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен отметил, что первые данные расследования утечки газа на газопроводах указывают на возможный акт саботажа или взрыва, что «не отвечает ничьим интересам». По его мнению, утечки газа не окажут существенного влияния на энергетическую безопасность в Европе.

«По утечкам проводится расследование, первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или акта саботажа. Но это первоначальные сообщения, и мы пока не подтвердили это», — уточнил Блинкен.

О необходимости расследования инцидента с «Северными потоками» также заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пригрозила ответными действиями на «преднамеренное нарушение» европейской энергетической инфраструктуры.

Утечки газа из обеих ниток «Северного потока — 1», а также из одной нитки «Северного потока — 2» произошли в ночь на 26 сентября. Утром 27 сентября «дочка» «Газпрома» Nord Stream AG заявила, что разрушения оказались «беспрецедентными». Трубопроводы были повреждены в исключительной экономической зоне Дании, в 40 км от побережья Швеции. В Кремле заявили, что произошедшее вызывает чрезвычайную обеспокоенность и «требует срочного разбирательства».

После сообщения о разрушениях биржевая стоимость газа в Европе вновь превысила отметку $2 тыс. за тысячу кубометров. По состоянию на 18:35 мск, биржевые цены достигли $2105 за тысячу кубов.