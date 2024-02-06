«Не смогли найти подозреваемых». Швеция закроет дело о диверсии на «Северных потоках»

Швеция намерена прекратить расследование диверсии на «Северных потоках», сообщили немецкие СМИ. По данным газеты Die Zeit, шведские власти «не смогли найти конкретных подозреваемых». При этом Стокгольм может передать вещественные доказательства коллегам из Германии, которые не намерены останавливать расследование — особенно германским правоохранительным органам интересны поврежденные детали газопровода, поднятые со дна Балтики.

Шведская прокуратура намерена объявить о прекращении расследования взрывов на газопроводах «Северный поток». К такому выводу пришли журналисты Die Zeit, Suddeutsche Zeitung, NDR и WDR.

Как сообщают эти СМИ, прокурор Матс Юнгквист, занимающийся расследованием дела о диверсии, может выступить с заявлением о закрытии дела уже в ближайшие дни.

«Судя по всему, шведские власти не смогли найти конкретных подозреваемых», — говорится в материале Die Zeit.

Решение анонсировал и сам Юнгквист, при этом не конкретизируя его содержание.

«Я не могу сказать, будет ли это завтра, в среду или в четверг, но решение в любом случае уже на подходе», — сообщил он накануне газете Expressen.

Немцы хотят получить детали газопровода

Расследование диверсии в Балтийском море продолжают вести Германия и Дания. Die Zeit со ссылкой на генеральную прокуратуру Германии сообщила, что прекращение шведского расследования не повлияет на судебное разбирательство в ФРГ. Более того, по данным газеты, завершение шведского расследования может помочь немецкому, так как Швеция собирается передать собранные вещественные доказательства коллегам из Германии. Страны активно сотрудничали в ходе расследования. Шведский прокурор посещал Федеральную прокуратуру в Карлсруэ, немецкие следователи — Стокгольм.

Особенно немецких криминалистов интересуют части поврежденных труб, которые шведские военные извлекли из Балтийского моря вскоре после взрывов осенью 2022 года. Следы изъятой с них взрывчатки можно будет сравнить с теми, которые немецкие следователи обнаружили на парусной яхте «Андромеда», которая, как предполагается, была задействована в диверсии. Криминалисты считают судно зацепкой, способной вывести на организаторов диверсии.

Немецкая прокуратура считает, что «Андромеда» была арендована гражданином Украины (The Washington Post ранее писала, что это полковник, служивший в Силах специальных операций Роман Червинский) и оплачена через его польскую компанию. Яхта ушла из Ростока (Германия) с экипажем, который, как считает следствие, состоял из пяти мужчин и одной женщины. Предполагается, что это могла быть группа водолазов, которая заложила несколько взрывных устройств на трубы «Северного потока». Лодка сделала несколько остановок, в том числе на острове Кристиансе (Дания), Сандхамне (Швеция) и в Колобжеге в Польше.

В Кремле ждут итогов расследований

Россия неоднократно запрашивала данные расследования диверсии на «Северных потоках», сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Но ни разу этими данными с нами никто не делился. Нам эти данные не представляли», — сообщил Песков.

Он заявил, что в Кремле «с интересом ожидают каких-либо вердиктов и решений, которые будут на этот счет приниматься».

«Это диверсия против критически важной международной инфраструктуры, которую нельзя оставлять без определения тех, кто за ней стоял, кто был исполнителем и заказчиком», — считает представитель Кремля.

Он не стал отвечать на уточняющий вопрос о российском расследовании диверсии: «Пока ничего сказать не могу, это зависит от результатов».

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Первый произошел юго-восточнее острова в 02.00, второй и третий — к северо-востоку от Борнхольма около 19.00 того же дня. Их мощность могла быть эквивалентна силе «нескольких сотен килограммов взрывчатки». В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.