«Не смогли найти подозреваемых». Швеция закроет дело о диверсии на «Северных потоках»

Шведская прокуратура намерена объявить о прекращении расследования взрывов на газопроводах «Северный поток». К такому выводу пришли журналисты Die Zeit, Suddeutsche Zeitung, NDR и WDR.
Как сообщают эти СМИ, прокурор Матс Юнгквист, занимающийся расследованием дела о диверсии, может выступить с заявлением о закрытии дела уже в ближайшие дни.
«Судя по всему, шведские власти не смогли найти конкретных подозреваемых», — говорится в материале Die Zeit.
Решение анонсировал и сам Юнгквист, при этом не конкретизируя его содержание.
«Я не могу сказать, будет ли это завтра, в среду или в четверг, но решение в любом случае уже на подходе», — сообщил он накануне газете Expressen.
Немцы хотят получить детали газопровода
Расследование диверсии в Балтийском море продолжают вести Германия и Дания. Die Zeit со ссылкой на генеральную прокуратуру Германии сообщила, что прекращение шведского расследования не повлияет на судебное разбирательство в ФРГ. Более того, по данным газеты, завершение шведского расследования может помочь немецкому, так как Швеция собирается передать собранные вещественные доказательства коллегам из Германии. Страны активно сотрудничали в ходе расследования. Шведский прокурор посещал Федеральную прокуратуру в Карлсруэ, немецкие следователи — Стокгольм.
Особенно немецких криминалистов интересуют части поврежденных труб, которые шведские военные извлекли из Балтийского моря вскоре после взрывов осенью 2022 года. Следы изъятой с них взрывчатки можно будет сравнить с теми, которые немецкие следователи обнаружили на парусной яхте «Андромеда», которая, как предполагается, была задействована в диверсии. Криминалисты считают судно зацепкой, способной вывести на организаторов диверсии.
Немецкая прокуратура считает, что «Андромеда» была арендована гражданином Украины (The Washington Post ранее писала, что это полковник, служивший в Силах специальных операций Роман Червинский) и оплачена через его польскую компанию. Яхта ушла из Ростока (Германия) с экипажем, который, как считает следствие, состоял из пяти мужчин и одной женщины. Предполагается, что это могла быть группа водолазов, которая заложила несколько взрывных устройств на трубы «Северного потока». Лодка сделала несколько остановок, в том числе на острове Кристиансе (Дания), Сандхамне (Швеция) и в Колобжеге в Польше.
В Кремле ждут итогов расследований
Россия неоднократно запрашивала данные расследования диверсии на «Северных потоках», сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Но ни разу этими данными с нами никто не делился. Нам эти данные не представляли», — сообщил Песков.
Он заявил, что в Кремле «с интересом ожидают каких-либо вердиктов и решений, которые будут на этот счет приниматься».
«Это диверсия против критически важной международной инфраструктуры, которую нельзя оставлять без определения тех, кто за ней стоял, кто был исполнителем и заказчиком», — считает представитель Кремля.
Он не стал отвечать на уточняющий вопрос о российском расследовании диверсии: «Пока ничего сказать не могу, это зависит от результатов».
Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Первый произошел юго-восточнее острова в 02.00, второй и третий — к северо-востоку от Борнхольма около 19.00 того же дня. Их мощность могла быть эквивалентна силе «нескольких сотен килограммов взрывчатки». В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.