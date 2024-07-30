Галкин оспорит статус иноагента в Верховном суде. Минюст ответил, признает ли иноагентом Пугачеву Галкин обжаловал в Верховном суде решение об отказе исключить его из иноагентов

Шоумен Максим Галкин* подал в Верховный суд России жалобу на отказ в исключении его из реестра иностранных агентов. Это уже третья инстанция, в которой пародист пытается обжаловать решение Минюста. Тем временем его супругу, народную артистку СССР Аллу Пугачеву, требуют включить в реестр вслед за Галкиным. В Минюсте не нашли оснований для такого решения.

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) подал в Верховный суд России жалобу на отказ в исключении его из реестра иностранных агентов, пишет ТАСС.

«В суд поступила жалоба от Максима Александровича Галкина на решение суда первой, апелляционной и кассационной инстанций отказать ему в иске к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента», — заявили ТАСС в суде.

Дата заседания по жалобе пока не назначена.

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключить Галкина из реестра иностранных агентов в конце мая.

Адвокат Галкина Екатерина Зубань тогда заявляла, что решение Минюста затрагивает права и свободы ее клиента. По ее словам, ее подопечный никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по ее словам, «не является политической деятельностью».

«Никогда [Галкин] не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран. <...> Никто никогда не выбирает темы (его) выступлений», — отмечала юрист.

В июне 2023 года Максим Галкин получал отказ в снятии статуса иностранного агента от Замоскворецкого суда Москвы.

Минюст включил Галкина в список физлиц-иноагентов в сентябре 2022 года. В ведомстве заявили, что артист получил финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности».

«Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Искренне и оставаясь честным перед самим собой. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», — комментировал Галкин решение Минюста.

Доносы на Пугачеву

Тем временем стало известно, что Минюст не нашел оснований для включения народной артистки СССР Аллы Пугачевой в реестр иностранных агентов. Об этом ведомство сообщило в письме первому заместителю председателя комитета Госдумы по обороне Алексею Журавлеву (он обращался с запросом к главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать певицу иноагентом). Ранее признать Пугачеву иноагентом требовал известный жалобами на звезд Виталий Бородин — и тоже не преуспел.

«В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей», — сообщили в Минюсте Журавлеву.

В ведомстве заявили, что если Минюст выявит в действиях Пугачевой «признаки иностранного агента», то рассмотрит вопрос о включении ее в реестр.

Ранее Пугачева сама обращалась к Минюсту с просьбой зачислить и ее «в ряды иноагентов своей любимой страны».

«Ибо я солидарна со своим мужем Максимом Галкиным — честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала тогда Пугачева.