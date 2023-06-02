«В удовлетворении исковых требований отказать». Галкин, Слепаков и Варламов остаются иноагентами

Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом) и Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом)

Суд отклонил иски артиста Максима Галкина, комика Семена Слепакова** и журналиста Ильи Варламова*** к Минюсту с требованиями снять с них статус иностранных агентов. Во время заседания суда представитель Галкина заявила, что статус иноагента нарушает право артиста на свободу слова. Представители истцов также заявляли о необоснованности решения Минюста. В Кремле отказались комментировать работу суда.

Замоскворецкий суд Москвы отказал в снятии статуса иностранного агента артистам Семену Слепакову (признан в РФ иностранным агентом) и Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом), а также блогеру и журналисту Илье Варламову (признан в РФ иностранным агентом). Все трое пытались оспорить решение Минюста.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — огласила решение судья.

Адвокат Максима Галкина в суде заявляла, что артист не занимается политической деятельностью, а его доходы от выступлений за рубежом нельзя считать поддержкой из иностранных источников.

«Никто не определяет темы его выступлений, это политическая сатира, он разговаривает на темы, которые его волнуют. Его личное мнение не может быть политической деятельностью», — сказала юрист.

По словам адвоката, статус иностранного агента нарушает право артиста на свободу слова и его право не подвергаться дискриминации.

Представитель Минюста РФ, слова которого приводит агентство ТАСС, в суде заявил, что анализ размещенных юмористом материалов выявил его политическую деятельность. Представитель ведомства также утверждал, что Галкин находится под иностранным влиянием. В качестве доказательства он предоставил записи выступлений шоумена, на которых тот критикует российскую военную операцию на Украине.

Минюст включил Галкина в список физлиц-иноагентов в сентябре 2022 года. В ведомстве заявили, что артист получил финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности». В ответ Галкин рассказал, что деньги из украинских источников он в последний раз получал «лет десять назад», когда давал там концерты, и опроверг занятие в политической деятельности.

Источник mk.ru сообщил, что супруга Галкина певица Алла Пугачева отказалась продавать свой особняк в подмосковной деревне Грязь после данного решения суда.

По словам собеседника издания, певица надеялась, что суд удовлетворит иск ее супруга. При этом пара была готова к отказу, уточнил источник.

Отказ Слепакову и Варламову

Суд также отказал в удовлетворении аналогичного иска Илье Варламову, который попал в реестр в конце марта 2023 года, и юмористу Семену Слепакову.

Минюст внес Слепакова в перечень иноагентов 14 апреля. Министерство утверждало, что Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против военной операции, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан РФ».

Суд не согласился с доводами представителя Слепакова о необоснованности признания его иноагентом. Представитель Минюста объяснил, что основанием для объявления комика иноагентом стала информация об опосредованном иностранном финансировании через выплаты от Российского авторского общества.

В качестве политической деятельности Слепакова представитель министерства привел в пример публичное видеообращение юмориста к президенту России с просьбой остановить военную операцию. По мнению представителя ведомства, решение признать артиста иноагентом основано на его высказываниях. Как утверждает ответчик, которого цитирует «МК», «Слепаков неуместно шутил, Слепаков издевался над президентом».

В 2022 году Слепаков переехал с семьей в Израиль и сообщил, что больше не планирует возвращаться в Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда. Представитель Кремля отметил, что тема снятия статуса иноагента обсуждалась неоднократно, в том числе на на заседаниях Совета по правам человека при президенте.

В последний год число иноагентов резко выросло. В 2022 году в реестр иностранных агентов включили 188 человек против 108 в 2021-м, следует из отчета, который Минюст представил в Госдуму.

В список попали деятели искусства, музыканты, актеры, художники и писатель, а также ряд видеоблогеров. В перечне Минюста их более 30. Всего российский Минюст признал иноагентами 609 граждан и организаций.

Согласно новым правилам, поддержка от иностранного источника может выражаться не только в виде прямого финансирования, но и в форме «воздействия» — например, это может быть организационно-методическая помощь или предоставление площадки для высказывания своей позиции.