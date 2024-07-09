«Всему есть предел»: Пугачева высказалась о попадании ракеты в больницу в Киеве Депутат Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом и лишить ее имущества в РФ

Народная артистка СССР Алла Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. «Бог терпелив, но всему есть предел», — написала певица. В больнице, по данным ГСЧС, погибли двое, пострадали 32 человека, в том числе восемь детей. В Минобороны РФ заявили, что снятые в Киеве кадры «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО». В Госдуме потребовали признать Пугачеву иноагентом после ее высказывания.

«Бог терпелив, но всему есть предел», — написала певица Алла Пугачева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав фото матери и ребенка, раненных в результате удара по больнице «Охматдет» в Киеве.

Ранее пост, посвященный удару по «Охматдету», опубликовал муж Пугачевой шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом).

«Одно из страшных фотосвидетельств сегодняшнего дня — врачи продолжают делать операцию ребенку на открытом сердце прямо во время <...> ракетной атаки… Это какой-то бесконечный ад. Самые глубокие соболезнования семьям погибших», — написал Галкин в посте к фотографии, сделанной в больнице.

Публикацию Пугачевой прокомментировал депутат Госдумы Алексей Журавлев:

«В связи с этим, конечно, Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду», — сказал Журавлев РИА Новости.

Последствия удара

Массированный ракетный удар по Украине был нанесен утром 8 июля.

Его жертвами стали 42 человека (в том числе четверо детей), около 190 ранены, сообщила Национальная полиция Украины.

В Киеве одна из ракет попала в корпус детской больницы «Охматдет» — погибли два человека, еще 30 ранены (в том числе 10 детей).

В результате удара оказался полностью разрушен подъезд жилого многоквартирного дома в Шевченковском районе Киева, погибли 12 жителей (среди них трое детей), еще 25 человек оказались ранены, сообщила Национальная полиция Украины.

Еще девять человек погибли, восемь ранены в результате удара по медицинскому центру в Днепровском районе украинской столицы, сообщила Национальная полиция Украины. По данным ведомства, еще 11 человек погибли и 69 ранены в результате атак по Днепру и Кривому Рогу.

В результате атаки оказались повреждены почти 100 объектов, сообщал накануне президент Украины Владимир Зеленский.

«Сострадание — это не оружие. Нужно сбивать российские ракеты. Нужно уничтожать российскую боевую авиацию там, где она базируется. Нужно делать сильные шаги, которые не оставят дефицита безопасности», — написал Зеленский в Telegram.

Россия винит украинское ПВО

Россия не совершает ударов по гражданским целям на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на обвинения украинской стороны.

«Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу режима», — заявил Песков на брифинге для журналистов.

Песков считает, что в больницу в Киеве попала «недолжным образом» примененная «антиракета», а многочисленные сообщения в СМИ и соцсетях — это «пиар-акция».

«Конечно, это все пиар-операция, причем пиар-операция на крови. Очевидно, что была недолжным образом применена антиракета. Которая и попала в эту больницу в детскую. Это, действительно, трагедия, но она используется. Умышленно используется для создания фона, который сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО», — сказал Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Чиновник также призвал «руководствоваться заявлением министерства обороны РФ, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям». В ведомстве накануне сообщили, что удар был нанесен по объектам военной промышленности и авиационным базам ВСУ «в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными Силами Российской Федерации».

«Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», — заявили в Минобороны РФ.