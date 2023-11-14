«Упускается детородная функция»: российский сенатор призвала рожать, а не получать высшее образование

Член Совфеда от Челябинской области Маргарита Павлова призвала переориентировать девушек с получения высшего образования на рождение детей. По ее мнению, в настоящее время растет целое поколение «несчастных женщин», теряющих понимание, что такое «домашний очаг», а из-за поиска себя упускается детородная функция. Депутаты Госдумы Ксения Горячева и Олег Смолин в комментарии «Газете.Ru» заявили, что россиянки имеют право сами выбирать между карьерой и семьей, а также могут совмещать разные роли.

«Перестать плодить людей с высшим образованием»

Российских девушек нужно перенацелить с получения высшего образования на рождение детей. Такое мнение высказала сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова в беседе с телеканалом «Царьград».

«Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом ни к чему не приводит их», — считает сенатор.

По ее мнению, юных россиянок в настоящее время ориентируют на получение высшего образования и строительство карьеры, в результате чего целое «поколение 40-летних несчастных женщин», теряет понимание, «что такое домашний очаг» и не имеет детей. Также она подчеркнула, что поиск себя у женщин занимает годы, а детородная функция упускается.

Сенатор полагает, что подобную систему ценностей пришла пора менять, но считает неверным путем улучшение демографических показателей при помощи выдачи льгот, пособий и квартир для молодых семей.

Россиянки имеют право выбирать

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал заявление Павловой. По его словам, получившая высшее образование девушка может стать более квалифицированной мамой. Смолин считает, что россиянки должны иметь возможность выбирать, где им себя реализовать.

«Я думаю, что следующим заявлением может быть предложение вернуть Домострой. Конечно, у девушки должно быть право выбора: реализовать себя больше в работе или больше в семье, а лучше всего в обеих функциях.

Но мы знаем, что с советских времен в нашей стране более половины студентов — это девушки. Боюсь, что с уважаемым сенатором они никак не согласятся», — сказал он.

Депутат назвал идею искусственно ограничить получение высшего образования попыткой «повернуть прогресс вспять».

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева в беседе с «Газетой.Ru» напомнила, что высшее образование не помешало Павловой родить троих детей. По словам депутата, государство должно стимулировать россиян заводить семью:

«Мне кажется, государство не должно вмешиваться в частную жизнь людей, тем более уводить страну в Средневековье. У нас прекрасные, умные женщины, которые могут и выбирать, и совмещать разные свои роли.

Государство может помогать и стимулировать заводить семью и растить детей, но явно не ограничительными и не запретительными мерами».

Павлова родилась в 1979 году в селе Кичигино Челябинской области. В 2001 году получила высшее образование на платном отделении Челябинского государственного института культуры. Она работала журналистом, получила звания «Нью-мейкер года» и «Народный лидер», в 2014 году окончила магистратуру в сфере госуправления в РАНХиГС. Сенатор замужем за Александром Павловым. Пара воспитывает дочь с расстройством аутистического спектра и двух сыновей.

Деторождение не помешает карьере

Глава Минздрава Михаил Мурашко 18 июля назвал «порочной практикой» стремление женщин к созданию карьеры и обеспечению материальной базы, из-за которого откладывается деторождение.

«Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением», — сказал министр.

По его мнению, именно по этой причине с возрастом женщины сталкиваются с проблемами со здоровьем, невозможностью забеременеть или выносить ребенка. Мурашко считает, что ситуация нуждается в пересмотре, потому что «чем раньше женщина родит, тем лучше для ее здоровья».

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев поддержал чиновника. По словам Лебедева, женщины легче переносят роды в молодом возрасте, чем в более зрелом. Лебедев, первый ребенок у которого появился в 20 лет, уверен, что рождение не помешает женщине в дальнейшем строить карьеру. По утверждению блогера, у него 10 детей от пяти жен.

Депутат Госдумы Анна Кузнецова, которая курирует в парламенте комитеты по вопросам семьи, женщин и детей, а также по труду, социальной политике и делам ветеранов, 13 октября высказала мнение, согласно которому женщины в России должны рожать в возрасте 20 лет, то есть всего через два года после окончания школы. По словам Кузнецовой, благодаря родам в таков возрасте россиянки смогут в итоге иметь по четыре ребенка и тем самым посодействуют нацпроекту «Демография».