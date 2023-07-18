«Прямо со школьной скамьи». Мурашко призвал пораньше задуматься о рождении детей

Глава Минздрава Михаил Мурашко раскритиковал стремление современных женщин заводить детей только после того, как они получат образование и построят карьеру. По его словам, еще школьницам необходимо объяснять, как важно обзавестись потомством как можно раньше, чтобы избежать в будущем многих проблем. Мнение министра поддержала и зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Тем не менее, согласно статистике, средний возраст матерей в России при рождении первенцев неуклонно растет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Порочная практика»

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал «порочной практикой» стремление женщин сначала получить образование и построить карьеру, а потом уже заводить детей. По его мнению, откладывание беременности приводит к бесплодию, невынашиванию и другим медицинским проблемам. Кроме того, сокращается период «для рождения третьего и четвертого ребенка».

«Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе: убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого... озаботиться деторождением», — сказал министр.

Женщина, решившая отложить материнство, помимо проблем с тем, чтобы в дальнейшем стать матерью, также может столкнуться с «рядом других гинекологических заболеваний», добавил он. Ранние роды, как уверяет Мурашко, профилактируют их развитие.

Молодым россиянкам «фактически уже со школьной скамьи» нужно объяснять, что сначала нужно родить ребенка, а потом уже получать образование и строить карьеру. «Ситуация должна быть пересмотрена. Посыл должен быть иной. Чем раньше она родит, тем лучше для здоровья самой женщины, для здоровья детей и ее карьеры, в конечном счете», — заключил глава ведомства.

«Это уже «технологические» дети»

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что полностью поддерживает призыв министра, так как «с годами организм не молодеет».

«Как нас учили в медицинском институте? Что количество генетических патологий после 35 лет возрастает в геометрической прогрессии. То есть шансы, что ребенок будет с генетической патологией, с каждым днем удваиваются, утраиваются», — подчеркнула она в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Буцкой, в Россию вместе «с жвачкой и джинсами» пришли иные ценности — «пожить для себя».

«Раньше как было принято: поступил в институт, надо жениться. Третий курс, замуж не вышла, а почему? Странно», — пояснила она.

Теперь же женщины строят карьеру до 35 лет, а после 35 понимают, что у них в жизни ничего нет — «ни семьи, ни детей, а главное, здоровья уже нет».

«Можно родить ребенка в 35. С современными технологиями и в 60 можно постараться, но это уже «технологические» дети. Поэтому, конечно, мнение нашего министра здравоохранения поддерживаю», — отметила парламентарий.

Буцкая предложила, в первую очередь, «вводить в норму» факт рождения первого ребенка до 25 лет. Она также напомнила о возможных выплатах и льготных условиях для молодых семей с детьми. Это и выплаты женщинам во время беременности, и пособие на детей, и материнский капитал, «который уже к миллиону стремится», и субсидии при рождении третьего ребенка в размере 450 тыс. рублей.

«И институты идут навстречу, на дистанционное обучение уходят молодые мамы. Под них подстраивается курс. Группа временного пребывания детей в вузах делается», — добавила зампред.

«Только прими правильное решение, планируй родить ребенка, а дальше один на один ты не останешься», — подытожила депутат.

Немного статистики

Рождаемость в России плавно росла с конца 1990-х, но начиная с 2015 года начала падать. Самая большая «яма» была в 2017 году — спад на 10,5%. В 2020 году число рождений упало на 3,2%, в 2021-м — на 2,3%, в 2022-м — 6,8%.

По данным «Демоскопа», на фоне снижения рождаемости все равно сохраняется тенденция сокращения числа абортов, наблюдающаяся с начала 1990-х годов. По сравнению с 1990 годом число абортов сократилось в 9,2 раза.

Демографы также отмечают, что зафиксированный спад рождаемости отчасти связан с с сокращением численности женщин в возрастах наибольшей репродуктивной активности (в 2000-2014 годы в фертильные возраста вступали более многочисленные поколения женщин, родившихся в 1980-е годы).

В 90-е годы 42% младенцев рождалось у матерей в возрастной группе от 20 до 24 лет. Около 25% — в возрастной группе 25-29 лет.

В последние годы большинство матерей находятся в возрастной группе 25-29 лет (около 31% начиная с 2010 года). Около четверти матерей находятся в возрасте 20-24 лет. Примерно такая же доля (24%) у группы 30-34 лет (тогда как в 2000 году было всего 15%).

Вклад возрастной группы 15-17 лет снизился с 3-4% до 1%, группы 18-19 лет — с 12-13% до 4%, группы 35-39 лет — повысился до 13% (5%), 40-44 лет — до 3% (1%), 45-49 лет — до 0,2% (0,04% в 2000 году).