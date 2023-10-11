«Приказал подчиненным спасаться»: боевики ХАМАС убили россиянина на фестивале Nature Party

Утром 7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party в Израиле. В тот день погибли как минимум 260 человек. Среди них был и 34-летний уроженец Челябинской области Давид Лысцов. Он обеспечивал безопасность на мероприятии. Ценой своей жизни мужчина спас четырех подчиненных. Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

На фестивале электронной музыки Nature Party погиб 34-летний россиянин Давид Лысцов, который родился в Челябинской области. На мероприятии он работал охранником, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Лысцов переехал в Израиль вместе с отцом в 14-летнем возрасте по программе репатриации. Он обосновался на севере страны в городе Кирьят-Ям и открыл свое охранное предприятие, пишет Telegram-канал Shot. Компания мужчины следила за порядком на фестивале электронной музыки Nature Party, куда рано утром 7 октября ворвались боевики ХАМАС.

Сестра Лысцова утверждает, что мужчина сразу стал спасать своих подчиненных. Он посадил четверых людей в машину, сам сел за руль. Боевики тут же расстреляли россиянина, при этом его пассажиры остались живы.

«Он уехал работать на юге, на фестивале электронной музыки, когда эти арабы ворвались и начали стрелять. Они [Давид и четыре его подчиненных-охранника] пытались уехать оттуда на машине. Давид был за рулем, ему попало в первую очередь — он умер на месте. Другие охранники выжили. Как они говорят, если бы Давид не сказал им выходить и бежать, то они бы не спаслись — одного ранило, трое остались невредимы», — рассказала сестра погибшего изданию «Магнитогорск Онлайн».

У Лысцова в Израиле остался семилетний сын. С матерью мальчика они были в разводе.

Что случилось на фестивале

Фестиваль электронной музыки Nature Party проходил в день еврейского праздника Суккот. Около трех тысяч участников всю ночь слушали музыку под открытым небом в кибуце Реим, которая расположена недалеко от границы с сектором Газа.

По данным CNN, около 06:30 люди увидели летящие ракеты и услышали сирены.

«У нас даже не было места спрятаться, потому что мы находились на открытом пространстве. Все начали паниковать и собирать свои вещи», — сказал один из участников фестиваля Таль Гибли.

Люди начали массово уезжать с площадки, из-за чего возникла пробка. Именно в этот момент появились боевики ХАМАС. Услышав звуки выстрелов, участники бросили машины и побежали по открытому полю. В этот момент их стали расстреливать. Некоторым участникам удалось добежать до леса и скрыться, но они заблудились и стали жертвами боевиков.

На следующий день волонтеры обнаружили не менее 260 тел, сообщает израильская спасательная служба Zaka. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что боевики забрали часть участников в плен. Точное количество заложников до сих пор неизвестно. Родственники и знакомые тех, кто был на фестивале, сообщают об их пропаже, но установить местонахождение людей пока что не удается.

Кадры похищения немки Шани Лук облетели весь мир вечером 7 октября. Боевики переломали ей ноги и положили на живот в пикап. Один из террористов закинул ногу на талию девушки, а второй держал ее за волосы. На видео они кричат «Аллаху Акбар», что означает «Бог велик», после чего неизвестный плюет на голову Лук, и ее увозят в неизвестном направлении.

По татуировкам пострадавшую опознали родственники. Мать девушки обратилась к немецким властям с просьбой немедленно помочь ее дочери, пишет Bild. 10 октября женщина сообщила, что девушка находится в тяжелом состоянии, у нее серьезно травмирована голова.

Число погибших за время нового палестино-израильского конфликта

Согласно данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения в Газе, более 950 палестинцев были убиты, еще около пяти тысяч получили ранения.

Израильские военные сообщают, что число погибших в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль выросло до 1200 человек, среди них есть граждане разных стран. МИД Израиля сообщил о 18 убитых гражданах Таиланда, 11 находятся в заложниках, 15 пропали без вести. Также погибли 11 граждан США, 10 граждан Непала, семь граждан Аргентины и два гражданина Украины.

Пресс-секретарь посольства РФ в Тель-Авиве Марина Рязанова сообщила ТАСС, что четверо россиян, имеющих двойное гражданство, числятся погибшими. Шестеро граждан России пропали без вести. Среди заложников также есть граждане России.

Личность одного из погибших россиян удалось установить. Им оказался 47-летний старший сержант ЦАХАЛ Денис Беленький. Мужчина родился в Балтийске Калининградской области, а в 1992 году эмигрировал в Израиль из Риги вместе со своей бабушкой. Он погиб в ходе боев в городе Сдерот на юге Израиля. У него остались жена и трое детей.

«Они (бойцы ХАМАС. – «Газета.Ru») забаррикадировались в станции полицейской в Сдероте, и он пошел спасать полицейских, которые остались там, и погиб при этом спасении», — рассказала Анастасия.

По словам девушки, семье сообщили о произошедшем ночью. Военные восстановили контроль над станцией, после чего офицеры опознали тело Беленького.