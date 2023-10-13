ХАМАС сообщил о гибели 13 пленных при атаках со стороны Израиля. Среди них могут быть иностранцы

Представители ХАМАС заявили, что за последние сутки погибли 13 заложников. Среди них, помимо израильтян, есть граждане других государств. Боевики утверждают, что пленные погибли при массовой бомбардировке сектора Газа со стороны Израиля. Точное число заложников установить до сих пор не удалось, однако личности некоторых вычислили по фото и видео первого дня конфликта.

Группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС — в Telegram-канале объявила, что при бомбардировке сектора Газа со стороны Израиля погибли 13 заложников за сутки.

«Бригада аль-Кассам» утверждает, что шесть человек были убиты в двух разных местах в Северной провинции, а семь человек погибли в трех разных местах в Газе.

Точное число пленных установить не удалось

Турецкое агентство Anadolu Agency со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, сообщило что ХАМАС захватил 97 человек.

При этом представитель администрации Тель-Авива Самсон Либман рассказал, что к ним поступило более 800 заявлений о пропавших без вести людях. Их местонахождение устанавливается.

NBS сообщает, что по оценкам Израиля в плену находятся около 150 человек.

По данным The Washington Post, которые основываются на видео и фото с места событий, в плену находятся 64 человека, в том числе девять детей и одиннадцать военных. Личности некоторых заложников удалось установить. Члены их семей подтвердили, что их родственники находятся в плену. Однако газета считает, что число пленных может доходить до 106.

Представители ХАМАС не называют точное число пленных. Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщает, что движение не может связаться с некоторыми своими военными, которые удерживают пленных.

Представитель армии обороны Израиля подполковник Джонатан Корникус в беседе с CNN рассказал, где ХАМАС может держать заложников.

«Судя по всему, они под землей. ХАМАС, поскольку тот планировал начать эту атаку и взять людей в заложники, заранее выделили места, где можно спрятать их и скрыть от израильской разведки», — сказал Корникус.

По данным The Washington Post, боевики ХАМАС принесли в Газу не менее восьми тел, из них шесть человек были израильскими солдатами. Вероятнее всего, останки также будут использованы для переговоров по обмену пленными.

NBC сообщает, что ХАМАС требует освободить 5,2 тысячи заключенных, которые сейчас находятся в Израиле, в обмен на заложников.





ХАМАС против Израиля

Утром 7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС начали операцию «Наводнение Аль-Акса». Сначала они выпустили в сторону Израиля тысячи ракет, а затем прорвались на территорию израильских городов.

Одной из первых целей боевиков стал фестиваль электронной музыки Nature Party, который проходил в пяти километрах границы, в городе Реим. Во время атаки там было около трех тысяч человек. Согласно данным медицинской организации ZAKA, на месте происшествия нашли не менее 260 тел. Судя по фото и видео с места событий, часть участников попали в плен. Родственники, которые не смогли связаться с гостями фестиваля, сообщили об их пропаже. Возможно, они тоже находятся в плену.

Расправившись с участниками фестиваля, боевики напали на несколько населенных пунктов, в том числе на кибуцы Беэри и Кфар-Аза, а также на город Офаким. Как сообщает BBC, в кибуце Кфар-Аза нашли не менее 100 тел, в том числе 40 детей и младенцев. Некоторые из них были обезглавлены. Эту информацию позже подтвердили в Армии обороны Израиля.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», выпустив по сектору Газа ракеты. За несколько дней израильская армия сумела выдавить боевиков со своей территории, после чего активно принялась бомбить сектор Газа, контроль над которым держит ХАМАС. 9 октября Израиль ввёл «полную блокаду» сектора Газа. В регионе заканчиваются еда, вода, медикаменты и топливо. Некоторые районы сектора Газа практически уничтожены.

close Последствия ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Последствия ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Во время одного из ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Последствия ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Жители сектора Газа, которые пострадали во время ударов по городу, 11 октября 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС нужно полностью истребить за то, что они сделали, сообщает The Times of Israel. Предполагается, что боевики скрываются в туннелях, поэтому их не удастся убить с помощью бомбардировок. После того, как Израиль пригнал к границе танки и усилил там количество живой силы, власти страны заявили о скором начале новой операции и призвал всех жителей Газы эвакуироваться южнее. Израиль не распространяется о планах спасения заложников, при этом ХАМАС обещал казнить по одному пленному за каждую атаку на сектор Газа. Информации о том, в каких условиях содержатся люди и живы ли они, нет.

Тысячи погибших

За несколько дней нового палестино-израильского конфликта погибли тысячи людей с обеих стороны.

WAFA со ссылкой на Минздрав Палестины сообщает, что в результате израильских бомбардировок в секторе Газа погибли 1569 человек, 7212 получили ранения. Среди погибших 447 детей и 248 женщин. Вероятно, число жертв среди несовершеннолетних гораздо выше. Почти половина населения сектора Газа — дети.

Армия обороны Израиля сообщает, что в результате атаки ХАМАС более 1200 человек погибли, более трех тысяч человек получили ранения.