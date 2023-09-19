Будет ли новая пандемия? Надо снова прививаться? Все о новом штамме коронавируса и росте заболеваемости

Пандемия коронавируса официально закончилась, но сам COVID-19 никуда не исчез. Более того, вирус продолжает мутировать. В августе был зафиксирован новый вариант ковида — штамм Пирола. По заявлению Роспотребнадзора, он отличается большей, чем предыдущие, заразностью. Вместе с главным врачом лаборатории «Гемотест» Максимом Маскиным «Газета.Ru» разобралась, ждет ли нас еще одна пандемия, почему кто-то переболел много раз, а кто-то — ни одного, и как лечиться от нового штамма коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в России снова ухудшилась?

— О резком росте заболеваемости COVID-19 в мире ВОЗ предупредила еще в конце августа 2023 года, однако о новой пандемии речь, скорее всего, не идет. На сегодняшний день в России число инфицированных составило 11 516, из них госпитализировано — 1 973 человек. Однако зарегистрированные случаи не отражают реальную картину заболеваемости, ведь не все идут сдавать тесты, потому что переносят COVID-19 как обычную простуду.

При этом само увеличение заболеваемости, скорее всего, связано с обыкновенной сезонностью – люди чаще болеют в холодное время года, когда защитные силы иммунитета ослаблены, а низкая температура и влажность воздуха наиболее благоприятны для распространения вирусов. Кроме того, в холодное время года люди чаще находятся в помещениях и общественных местах, где заразиться легче.

COVID-19 теперь с нами навсегда, как и грипп?

— Предсказывать такие вещи сложно, но коронавирусная инфекция, скорее всего, останется с нами надолго, если не навсегда. Причина — в постоянно меняющихся штаммах, которые трудно поддаются контролю. Согласно классификации ВОЗ, штаммы коронавируса SARS-CoV-2 обозначаются буквами греческого алфавита: альфа, бета, гамма и так далее. Омикрон — пятнадцатая буква греческого алфавита. Правда до нее 2 буквы исключили — это ню и кси, то есть с омикроном до недавнего времени было известно 13 вариантов. Однако уже есть и новые штаммы вируса, например, Арктур, Кракен и Пирола.

Все говорят о Пироле – этот штамм еще заразнее предыдущих. Насколько он опасен?

— У каждого штамма свои особенности: основные симптомы, тяжесть течения, мишени поражения в организме. Главная опасность новых штаммов в том, что они могут быть заразнее или вызывать более тяжелое заболевание. Однако сейчас повода для паники нет. На данный момент ВОЗ не зарегистрировала ни одного случая трагического исхода среди заразившихся этой разновидностью коронавируса.

Можно предположить, что, скорее всего, инфекции, вызванные новыми штаммами, будут протекать относительно легко, без высокого риска осложнений. Но это всего лишь догадки: чтобы делать выводы, нужно больше данных.

Я болел ковидом не один раз, получается, иммунитет у меня не выработался? И не опасно ли перенести COVID-19 не единожды?

– Против ряда инфекций, в том числе и ковида, не формируется стойкого иммунитета ни после болезни, ни с помощью прививок. Кроме того, если повторное заражение происходит уже другим штаммом вируса, против него приобретенный после первой болезни иммунитет уже не будет работать. Нужно учитывать и временной фактор. Чем больше времени прошло с момента первого заболевания, тем выше риск заболеть снова, поскольку антитела вырабатываются только к конкретному штамму. Кроме того, со временем уровень антител в организме переболевших снижается.

Опасны ли частые инфекции, однозначно ответить сложно, поскольку случаев тяжелого течения болезни стало значительно меньше. Однако не стоит забывать об отсроченных последствиях вроде нарушений работы сердечно-сосудистой системы, а также о том, что люди со сниженным иммунитетом, хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, ожирение, астма и онкологическими заболеваниями подвержены большему риску развития неприятных последствий коронавирусной инфекции.

Какие побочные эффекты зафиксированы после заболевания сегодня? У нескольких знакомых стали выпадать волосы после болезни – это совпадение, побочное действие от лекарств или последствия вируса?

– У коронавирусной инфекции есть масса неприятных последствий, которые объединены под общим названием «лонг ковид» или «затяжной ковид». Он затрагивает разные органы и системы организма, например, сердце, сосуды, почки, пищеварительную систему. Выпадение волос — распространенное последствие ковида, наряду с бессонницей и хронической усталостью, однако точного объяснения причин этих явлений у ученых нет. Считается, что выпадение волос может быть обусловлено ухудшением кровообращения в волосяных луковицах или же цикл роста нарушают сами вирусные частицы. В течение года после перенесенной болезни организм обычно восстанавливается, но, если самочувствие ухудшается или слишком беспокоит, следует обратиться за консультацией к врачу.

Почему я болею коронавирусом уже шестой раз, а некоторые не переболели ни разу?

– Исчерпывающего ответа на этот вопрос нет, но предполагается, что это зависит от генетических особенностей и особенностей иммунитета. Кроме того, не стоит забывать, что некоторые болеют коронавирусом бессимптомно, поэтому даже не знают, что уже перенесли заболевание «на ногах». По этой же причине переболевшие бессимптомно не заражаются, даже находясь в тесном контакте с заболевшими – ведь они уже переболели, не заметив этого, а антитела к вирусу защищают их.

Говорят, что люди с определенной группой крови или не болеют коронавирусом вовсе, или болеют бессимптомно. Это правда?

– По результатам проведенных исследований, люди с I (AB0) и III (В) группой крови заражаются немного реже, чем люди со II (А) группой. Однако это связано не с какой-либо стойкостью иммунитета у людей с определенной группой крови, а со статистикой распространенности этих самых групп, ведь II группа встречается наиболее часто. Это же подтверждает то, что тяжесть течения болезни никак не зависит от группы крови.

Если делать прививку и от гриппа, и от COVID-19, то с каким промежутком? Надо ли делать промежуток и вообще поможет ли вакцинация?

– Раньше между вакцинами рекомендовалось делать перерыв (один месяц). По новым правилам разрешается вводить одновременно до пяти препаратов при условии, что среди них нет живых компонентов. Соответственно привиться от гриппа и коронавирусной инфекции можно в один и тот же день: прививку от COVID-19 сделают в одно плечо, а от гриппа — в другое. Такие изменения внесли в инструкцию к препарату «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник»). Эксперты пришли к выводу, что при одновременном введении препараты не снижают иммуногенность друг друга. Оптимальный срок вакцинации — сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса гриппа. Но чем раньше, тем лучше. От гриппа прививаться нужно уже сейчас.

Что касается необходимости вакцинироваться – прививка все еще остается эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции, особенно тяжелого течения болезни. На сегодняшний день обязательной вакцинации от COVID-19 в России нет.

Что насчет лечения коронавируса? Как делать это правильно? И есть ли хотя бы минимальная эффективность у народных средств вроде чеснока и водки? Кстати, галокамеры правда помогают вывести шлаки из легких и соответственно усилить иммунитет, благодаря чему ковид вообще «не цепляется»?

– Что касается народных средств, вроде водки, чеснока, горчицы, цитрусовых или меда, то в отношении их эффективности нет никакой доказательной базы. Однако точно известно, что на некоторые из указанных средств может развиться индивидуальная аллергическая реакция. То же самое и относительно галокамер. Существует множество теорий о том, как частицы соли убивают микроорганизмы в легких и уменьшают воспаление и количество слизи в носу, но на деле нет никаких исследований эффективности галотерапии. Единственный доказанный плюс — это релаксация, потому что обычно в соляных пещерах прохладно, тихо и темно, а значит, можно расслабиться и даже немного поспать. А вот при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита поход в соляную пещеру следует отложить.

Если мы говорим об адекватном рекомендованном лечении, то коронавирусную инфекцию легкой степени тяжести лечат симптоматически: используют солевые и антисептические растворы для орошения полости носа и полосканий горла, жаропонижающие средства. Однако сейчас разработаны и прицельные противовирусные препараты, которые помогают организму быстрее справиться с вирусом. Их назначает только врач после осмотра. Только он может подобрать адекватную дозу и подходящий препарат, учитывая тяжесть симптомов, возраст, наличие хронических заболеваний. Поэтому, если у человека появились первые симптомы недомогания, например, кашель, слабость, заложенность носа, самым правильным будет не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к врачу.