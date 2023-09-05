Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Общество
Размер текста
А
А
А

Тест: удастся ли вам выжить после лечения народной медициной

Знаете ли вы, какие «народные» методы лечения безопасны, а какие лучше обойти стороной

close
100%
Shutterstock
Лечение народными средствами не теряет актуальности по сей день, однако многие из нетрадиционных методов не только бесполезны, но и могут навредить. Вместе с врачом-экспертом лаборатории «Гемотест» Александрой Филевой «Газета.Ru» подготовила тест, который поможет понять, сможете ли вы сохранить свое здоровье, применяя знахарские рецепты.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях