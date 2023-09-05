Тест: удастся ли вам выжить после лечения народной медициной

Лечение народными средствами не теряет актуальности по сей день, однако многие из нетрадиционных методов не только бесполезны, но и могут навредить. Вместе с врачом-экспертом лаборатории «Гемотест» Александрой Филевой «Газета.Ru» подготовила тест, который поможет понять, сможете ли вы сохранить свое здоровье, применяя знахарские рецепты.