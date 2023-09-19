В Москве вновь открыли ковидный госпиталь из-за резкого роста числа заболевших

Коронавирусный госпиталь в московском парке Сокольники возобновляет работу с 19 сентября, сообщает Life со ссылкой на Shot. По данным канала, медперсоналу поручили подготовить необходимое оборудование, медикаменты и системы функционирования госпиталя, чтобы он мог заработать в полную силу. Накануне Роспотребнадзор сообщил «Газете.Ru», что нового штамма «пирола» в России пока не выявлено.

С 19 сентября возобновляет работу резервный коронавирусный госпиталь в московских Сокольниках. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Медперсоналу к сегодняшнему дню было велено полностью подготовить все оборудование, медикаменты и системы функционирования госпиталя в Сокольниках, чтобы он мог заработать в полную силу»,

— сообщает Shot со ссылкой на источник.

Отмечается, что медицинский персонал уже вышел на смену. В медучреждении подтвердили Shot, что сегодня у них первый рабочий день.

Отмечается, что запуск госпиталя связан с резким ростом числа заболевших COVID-19: с 4 по 10 сентября в Москве госпитализировали 510 человек, зафиксировали один летальный исход. Данные показатели на 67% превышают статистику августа — с 14 по 20 августа было госпитализировано 346 человек. Всего за прошедшую неделю в Москве выявлено 3040 случаев заболевания ковидом. Неделей ранее — меньше на треть — 1857. Всего в России за неделю с 4 по 10 сентября выявлено 7688 случаев при 1636 госпитализациях, а неделей ранее — 5217 случаев, среди которых 1636 госпитализаций.

В Департаменте здравоохранения Москвы «Газете.Ru» заявили, что возобновление работы госпиталя носит плановый характер и стандартно для осеннего сезона. В ведомстве отметили, что текущий уровень заболеваемости и госпитализаций в разы ниже, чем в аналогичную неделю прошлого года.

Временный госпиталь в Сокольниках в культурно-выставочном центре открыли в 2020 году, в самом начале пандемии. Сначала госпиталь насчитывал шесть павильонов, затем площадь расширили — до 26 тысяч квадратных метров. Там развернули пять лечебных корпусов на 999 коек и реанимационный блок. После спада заболеваемости госпиталь законсервировали.

Новый штамм

Накануне в Роспотребнадзоре рассказали «Газете.Ru», что новая разновидность коронавируса «пирола» (BA.2.86) пока не проявила себя в России, заболевших не выявлено. В ведомстве отметили, что в России уже готовы специальные тесты для определения «пиролы». По мнению представителей Роспотребнадзора, всплеск заболеваемости этим штаммом будет слабее волны, вызванной штаммом «омикрон», поскольку новый вариант не способен полностью избегать иммунной защиты, в отличие от своего предшественника. Это следует из результатов лабораторных испытаний в Китае и Швеции.

В свою очередь «Лента.ру» в разговоре с ведомством выяснила, что «пирола» обладает рядом дополнительных мутаций и более заразна, чем «омикрон». В Роспотребнадзоре отметили, что разработанные под «омикрон» прививки подходят для снижения тяжелых форм заболевания при заражении «пиролой».

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал RT, что штамм «пирола» не опасен для тех, кто переболел вариантами «омикрона»:

«Ученые не рассматривают «пиролу» в качестве возможной причины новой волны «омикрона». Это лишь продолжение того, что уже есть: люди, которые переболели вариантами «омикрона», не должны заболеть, у них должен сохраниться иммунитет. Опасений насчет того, что «пирола» будет протекать тяжело, нет».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в Кувейте выросла на 76,6%, в Румынии — более чем на 50%, в Таиланде — на 30,4% и в Финляндии — на 12,9%.

Масочный режим в правительстве

Ранее стало известно, что с 18 сентября в Доме правительства снова вводят масочный режим на фоне роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID. В Госдуме масочный режим решили не вводить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности обязательного введения масочного режима на федеральном уровне заявил, что пока новых ограничений нет и не планируется. По его словам, Кремль ждет рекомендации врачей.

Это подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если к тому не будет каких-то абсолютно понятных оснований. Сегодня их нет», — сказала она.

В пресс-службе ведомства напомнили россиянам о необходимости использования антисептиков для рук, чтобы снизить риск сезонных инфекционных заболеваний.

Кроме того, оперштаб Минздрава поручил регионам подготовиться к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как рассказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, руководству больниц в случае роста заболеваемости поручили ввести масочный режим среди медицинского персонала, сформировать запас медикаментов, выстроить маршрутизацию пациентов. Эпидемиологическую обстановку в стране он назвал стабильной.