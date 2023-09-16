В Доме правительства ввели масочный режим. Ждать ли россиянам ковидных ограничений

Из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Доме правительства с 18 сентября введут масочный режим. В Госдуме и Кремле к таким мерам пока прибегать не стали. По словам Дмитрия Пескова, в администрации президента ждут рекомендаций врачей. В Роспотребнадзоре заявили, что необходимости для масочного режима на сегодняшний день нет. Между тем за неделю с 4 по 10 сентября ковидом в России заболели более 7,5 тысячи человек. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Профилактические меры

В Доме правительства России в Москве с 18 сентября введут ограничения для борьбы с распространением COVID-19 из-за сезонного роста заболеваемости, сообщило издание РБК со ссылкой на двух источников в кабинете министров.

С начала следующей недели в здании обязательным станет ношение маски либо респиратора, количество посетителей и число контактов между сотрудниками сократят. Среди других профилактических рекомендаций — сокращение количества командировок по России и за границу. По словам собеседников издания, члены правительства получили рекомендации 15 сентября.

«На территории дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим», — подтвердили РБК в пресс-службе правительства, объяснив введение мер ростом заболеваемости гриппом и COVID-19.

Масочный режим не грозит

В Госдуме масочный режим решили не вводить, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе нижней палаты парламента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности обязательного введения масочного режима заявил, что пока новых ограничений нет и не планируется. По словам пресс-секретаря главы государства, в Кремле ожидают рекомендаций врачей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения масочного режима в России нет.

«Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если к тому не будет каких-то абсолютно понятных оснований. Сегодня их нет», — сказала она.

В пресс-службе ведомства напомнили россиянам о необходимости использования антисептиков для рук, чтобы снизить риск сезонных инфекционных заболеваний.

Оперштаб Минздрава России поручил регионам подготовиться к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и гриппом, рассказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. По его словам, руководству больниц в случае роста заболеваемости поручили ввести масочный режим среди медицинского персонала, сформировать запас медикаментов, выстроить маршрутизацию пациентов. Эпидемиологическую обстановку в стране он назвал стабильной.

Рост числа заболевших

Заболеваемость COVID-19 в России пошла на спад в октябре 2022 года. Минимум заболевших на территории нашей страны стали фиксировать в июле этого года. Но в конце лета число заболевших ковидом стало расти. Еще в августе фиксировали в среднем 3 тысячи заболевших в неделю, а за неделю с 4 по 10 сентября в стране заболели 7688 человек.

Как сообщили в оперштабе, относительно недели с 28 августа по 3 сентября число заболевших по России увеличилось на 49,2%. Рост числа заразившихся фиксировали в 65 субъектах из 89. Данные за эту неделю пока не опубликованы.

ВОЗ объявила об окончании пандемии в мае, но в августе предупредила о резком росте числа заболевших COVID-19 по всему миру. По данным организации, с 24 июля по 20 августа в мире зарегистрировали 1,5 млн новых случаев COVID-19. Это на 63% больше по сравнению с предыдущими 28 днями.