Время для себя: как пройти диспансеризацию и почему это важно?

Программа всеобщей диспансеризации в России позволяет каждому проверить свое здоровье. Это наиболее простой и доступный способ позаботиться о себе и сделать вклад в собственное будущее.

Пройти полный чекап организма бесплатно по полису ОМС может любой житель нашей страны.

Гражданам от 18 до 39 лет включительно диспансеризация полагается каждые 3 года, после 40 лет ее рекомендовано проходить ежегодно.

«Программа диспансеризации разработана с учетом всех достижений современной российской науки и результатов международных исследований. Так, она позволяет провести пациентам все скрининги, которые направлены на выявление онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и хронической обструктивной болезни легких», — комментирует Любовь Дроздова, главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике.

Профилактика — лучшее лечение

Наталья М. из Чебоксар работает воспитателем детского сада. Хотя она ежегодно проходит медосмотр, как работник дошкольного учреждения, от диспансеризации отказываться не стала. В результате — неприятный диагноз, своевременное внимание к которому позволило Наталье сохранить здоровье и работоспособность.

«Я сдала все необходимые анализы, сделала электрокардиограмму, ФЛГ, маммографию, прошла гинекологическое обследование. Жалоб на сердце у меня никогда не было, но оказалось, что у меня чуть ли не предынфарктное состояние. После диспансеризации меня отправили на дополнительное обследование и поставили диагноз ишемическая болезнь. Сейчас я получаю лечение и нахожусь под наблюдением кардиолога. Мое заболевание — мина замедленного действия. Я бы добегалась до инфаркта. Поэтому благодарю сама себя, что занялась здоровьем», — рассказывает Наталья.

Ее опыт не уникален. Диспансеризация – одно из приоритетных направлений реализации национального проекта «Здравоохранение».

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В Томской области за четыре месяца текущего года врачи осмотрели 120 759 жителей и выявили 95 случаев онкологии, 376 случаев сахарного диабета и 391 случай ишемической болезни сердца. В Вологодской области диспансеризацию прошли более 105 жителей области, злокачественные новообразования выявили у 32 пациентов, сахарный диабет — у 182 пациентов, болезни системы кровообращения — у 1335 пациентов.

За каждой цифрой — реальные судьбы. В их случае вовремя поставленный диагноз — шанс одержать верх над болезнью и сохранить привычный ритм жизни, а иногда и вовсе сработать на опережение и предотвратить развитие заболевания.

«Диспансеризация — воплощение мечты об идеальной медицине. Ведь профилактика — лучшее лечение. Мы можем не допустить развития серьезных заболеваний, на самых ранних стадиях распознать, выявить, диагностировать проблемы каждого пациента. Современная медицина располагает надежными способами ранней диагностики. Например, женщины с раком молочной железы проходят лечение и после имеют возможность выносить и родить ребенка. Или же пациент в пограничном состоянии, когда сахар в крови регулярно чуть выше нормы, но еще не настолько высок, чтобы это заметить и ощутить, может не допустить развития сахарного диабета, соблюдая рекомендации врача. Это шанс на здоровую жизнь, и его нужно использовать», — комментирует Елена Карева, профессор и доктор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медицинского университета Пирогова, профессор кафедры фармакологии Сеченовского медуниверситета.

Диспансеризация должна стать привычкой

В России введены в практику профилактический медицинский осмотр и диспансеризация.

Эти инструменты помогают обнаружить серьезные болезни на ранних стадиях и выявить хронические заболевания, которые протекают бессимптомно и пока не дали о себе знать.

При необходимости таким пациентам своевременно назначат дополнительные обследования и пропишут нужное лечение.

«Большинство из нас живет интенсивной жизнью и о себе задумывается только тогда, когда теряется возможность активно заниматься своими делами. У организма большое количество защитных компенсаторных реакций, которые до определенного времени позволяют не ощущать проблем со здоровьем. Когда системы компенсации не срабатывают и проявляются боли и другие неблагоприятные последствия, не совместимые с продолжением функционала, человек понимает, что у него есть проблемы. Но время упущено, а ведь можно заметить и предупредить болезнь», — говорит Елена Карева.

Узнать правду о своем здоровье и систематически проводить полный чекап не только полезно.

За 10 лет существования программы всеобщей диспансеризации в стране россияне изменили свое отношение к профилактическим походам к врачу.

Диспансеризация стала важным элементом культуры здоровья. С начала текущего года уже 47 млн человек воспользовались такой возможностью. До конца года медики, согласно плану, осмотрят еще 40 млн человек.

Популярность программ диспансеризации вызвана и желанием исключить для себя риски, связанные со здоровьем, и понятной схемой записи на исследования, а также

дополнительным оплачиваемым выходным на эти цели для работающих граждан.

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Кого ждут на диспансеризацию в 2023 году?

Россияне могут проходить профилактический медицинский осмотр ежегодно. Диспансеризация полагается гражданам в зависимости от их возраста. С 18 до 39 лет включительно нужно проходить бесплатный чекап организма 1 раз в 3 года.

Тем, кто перешагнул отметку в 40 лет, рекомендуется ежегодное прохождение специалистов.

«Наиболее актуальным прохождение диспансеризации является для граждан от 40 до 65 лет. Это тот возраст, когда увеличивается риск развития заболеваний, но при этом они находятся на ранней стадии или имеются только факторы риска этих заболеваний. Диспансеризация позволяет выявить проблемы и провести лечение», — комментирует Любовь Дроздова.

Отдельная категория граждан, которые могут рассчитывать на дополнительное внимание со стороны медучреждений, это россияне, переболевшие коронавирусной инфекцией. Для них спустя 60 дней после того, как был поставлен диагноз COVID-19, откроется возможность углубленного обследования.

План медицинских мероприятий для таких пациентов позволяет выявить опасные осложнения, спровоцированные коронавирусной инфекцией, и предложить индивидуальную схему укрепления здоровья такому пациенту. Причем пройти диспансеризацию могут даже те граждане, которые перенесли COVID-19, но сведений об этом нет в государственных информационных системах.

Если речь идет о плановой диспансеризации, то достаточно знать простое правило, чтобы понять, когда можно точно обращаться в поликлинику. Если возраст человека без остатка делится на 3 — пришло время планировать визит в медицинское учреждение. Как это сделала Мария из Москвы. «Я проходила диспансеризацию в 30 лет. Сейчас мне исполнилось 33 — я планирую повторить поход по врачам. Я веду активный образ жизни, занимаюсь спортом, слежу за питанием, считаю, что пройти диспансеризацию важно. Тем более, на своем опыте могу сказать, что это удобно: приходишь к определенному времени, все анализы появляются в электронной карте», — рассказывает Мария.

До конца текущего года пройти диспансеризацию могут граждане, год рождения которых приходится на 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005-й. Тем, кто старше 40, можно не ломать голову и смело вносить диспансеризацию в свои планы на ежегодной основе.

Как записаться на диспансеризацию?

Чтобы поверить свое здоровье, можно обратиться в поликлинику или другое медучреждение, к которому пациент прикреплен по месту жительства. В некоторых из них диспансеризация проводится не только в будние дни, но и по выходным. График приема и расписание специалистов можно узнать в регистратуре. Здесь же проконсультируют, как подготовиться к тому или иному обследованию.

Можно также записаться на прохождение диспансеризации дистанционно, используя возможности электронных ресурсов.

Самый простой путь — сделать это через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги». В некоторых регионах также есть дополнительные возможности, которые упрощают жизнь пациентов. Например, в Москве данная услуга доступна на сайте mos.ru, а также на портале или в мобильном приложении ЕМИАС.Инфо.

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На этапе обращения в медицинскую организацию нужно будет иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Первичная диспансеризация состоит из обследований и визитов к профильным специалистам.

Если анализы в норме, то можно получить рекомендации общего характера и на некоторое время забыть о визитах к врачу.

Если же по итогам диспансеризации выявлены отклонения от нормы и есть повод заподозрить какие-то заболевания, которые еще не дали о себе знать, то пациенту предстоит второй этап диспансеризации с дополнительным обследованием.

Зачем нужен профилактический медицинский осмотр?

Не стоит путать профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию. В первом случае предусмотрено право граждан показываться врачам каждый год независимо от возраста.

Программа профилактического осмотра строится на базовых обследованиях, которые важны для каждого пациента. В один и тот же год нельзя пройти и медосмотр, и диспансеризацию. Это важно понимать тем, кому диспансеризация положена раз в 3 года, чтобы не пропустить свою очередь.

«Диспансеризация нужна и важна. Сегодня сложились уникальные условия: для выявления возможных поломок организма у медиков есть очень эффективные инструменты. Когда пациент приходит на диспансеризацию, мы точно знаем, на что смотреть, какие параметры оценивать, учитываем группы риска. Хороший пример: если вы придете к

стоматологу до появления боли, лечение пройдет легче, быстрее и с минимальными потерями для здоровья. Также и с регулярным медицинским обследованием, которое

подсветит намечающиеся или уже имеющиеся проблемы», — комментирует Елена Карева.

Профилактический медосмотр повторяет первый этап диспансеризации и строится вокруг сбора основной информации о здоровье пациента.

Врач проводит анкетирование о состоянии здоровья пациента, чтобы собрать анамнез, измерит индекса массы тела, окружность талии, артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови. Важно, что таким образом формируется паспорт здоровья каждого пациента, и при регулярном прохождении обследований можно будет оценивать состояние организма в динамике.

В результате профилактического осмотра пациентам также определяют относительный и абсолютный сердечно-сосудистые риски, делают флюорографию, ЭКГ, проводят измерение внутриглазного давления. Для женщин предусмотрена консультация и осмотр врача акушера-гинеколога. По результатам профилактического медицинского осмотра пациент получает консультацию специалиста, который расскажет, что выявили исследования, на что важно обратить внимание и какие зоны риска нужно отслеживать.

Какие этапы включает в себя диспансеризация?

Все мероприятия медицинского профилактического осмотра включены также в первый этап диспансеризации. С той разницей, что их дополняет скрининг на выявление онкологических заболеваний.

Для каждой возрастной группы и в зависимости от пола он состоит из разных обследований. Так, женщинам от 18 до 39 лет возьмут мазок с шейки матки и сделают его цитологическое исследование. Мужчинам в этом возрасте проверят кожные покровы и лимфатические узлы.

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Для тех, кто перешагнул сорокалетнюю отметку, список обследований заметно шире. Для женщин это маммография обеих молочных желез, для мужчин — определение простат-специфического антигена в крови. Также проводится исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом и берется общий анализ крови, который включает уровень гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ.

Если врачу итоги первого этапа диспансеризации показались сомнительными, пациента отправят на второй этап, в ходе которого будет проведено дообследование.

Какие возможности есть в регионах?

В России программа бесплатной диспансеризации доступна благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Важно, что профосмотры проводятся повсеместно, не только в крупных мегаполисах, но и в сельской местности. В некоторых случаях работают выездные бригады специалистов, где-то выделяют специальные дни для пациентов, которые хотят пройти чекап организма.

«Диспансеризацию можно пройти не только в поликлинике по месту прикрепления. В рамках реализации программы работают мобильные пункты, центры здоровья, врачебные амбулатории. Для граждан, которые проживают в сельской местности, открываются специальные фельдшерско-акушерские пункты», — комментирует Любовь Дроздова.

Например, в Самарской области, в селе Новые Сосны, был построен фельдшерско-акушерский пункт. Уже 2 года на его базе проводятся плановые медицинские осмотры. Они позволяют обеспечить раннее выявление факторов риска хронических неинфекционных и онкологических заболеваний. Пациентам не приходится добираться до районной

поликлиники. Если в ходе диспансеризации выявляются отклонения от нормы или подозрение на какое-либо заболевание, пациенты направляются в центральную районную больницу на дополнительное обследование.

За 2 года работы пункта диспансеризацию прошло около 100 человек, профилактические медицинские осмотры — почти 90. Всего ФАП обслуживает 286 человек, в том числе 20 детей.

Виктор Н. оказался в числе тех 34 тыс. человек, которые за последние полгода прошли диспансеризацию в городской клинической больнице № 1 в Чувашской республике. Его анализы выявили проблемы с ЖКТ. Диагноз — множественный полипоз кишечника. При различных видах полипов риск злокачествления в течение 10 лет после обнаружения составляет 15-40%. Несмотря на то, что жалоб у Виктора на этапе диспансеризации не было, в его случае не обойтись без оперативного вмешательства, которое поможет сохранить здоровье и сделает это поэтапно, в щадящем режиме. Через несколько лет, возможно, медики были бы поставлены болезнью в менее комфортные условия.

Как и Виктор свои диагнозы узнали более 2,5 тыс. пациентов городской клинической больницы № 1, прошедшие диспансеризацию. Будь то сердечно-сосудистые или онкологические заболевания, сахарный диабет или другие опасные недуги пациенты не остаются с ними один на один.

«Большой акцент делается на диспансеризации трудоспособного населения. Поэтому хотелось бы напомнить, что, согласно трудовому кодексу, каждый гражданин имеет право использовать один оплачиваемый день на прохождение диспансеризации. Также мы активно работаем над распространением выездных форм диспансеризации, что удобно и для сотрудников, и для работодателя», — комментирует Любовь Дроздова.

Практику выездных медицинских бригад уже активно внедряют в Крыму. Выезд специальных мобильных бригад медиков, которые выезжают в организованные трудовые коллективы, возможен по запросу работодателя. Это удобно: сотрудники экономят время и гарантировано проходят чекап организма, а работодателю не нужно предоставлять им дополнительный день отдыха.

Приступил Минздрав и к диспансеризации взрослого населения в новых российских регионах. Провести обследование граждане смогут в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.