Ползающий наркоман, пьяная школьница и домогательства. Истории от репетиторов

С началом учебного года повышается спрос на услуги репетиторов и среди детей, и среди взрослых. Однако не все занятия проходят гладко. Педагоги рассказали «Газете.Ru» об уроках, которые срывались из-за передозировок героином, об ученицах, танцующих на барных стойках и домогательствах.

Героиновый наркоман из соседней комнаты

Николай Бондаренко работает репетитором по математике и физике уже пять лет. Однако если со странными и своеобразными учениками он сталкивается систематически, то студент третьего курса Андрей, который попросил помочь «подтянуть ядерную физику», не только превзошел их по странностям, но и заставил Бондаренко пожалеть о выборе профессии.

«Мы решили заниматься дома у ученика, и я был удивлен, как только он открыл дверь. Андрей был бледным и очень худым, с синяками под глазами, «ходящей» челюстью и трясущимися руками. Когда мы прошли в комнату, где должен был проходить урок, я заметил на столе зеркальце с остатками белого порошка и свернутый «полтинник» рядом. Тогда мне все стало ясно, а Андрей, заметив мой взгляд, быстро убрал «улики» со стола, извинился и предложил начать. Этот урок был первым и вводным, я проводил оценку сильных и слабых сторон, а когда дал ученику тест, в соседней комнате кто-то застонал, а затем выругался. Мой ученик сказал, что это его пьяный сосед Миша, с которым они снимают квартиру, и закрыл дверь в комнату. Мы продолжили занятие», – вспомнил Бондаренко.

Однако вскоре урок снова пришлось прервать, ведь из соседней комнаты снова послышались стоны, а потом звук удара. Николай спросил, не нужно ли Андрею проверить друга, но тот отмахнулся, а уже спустя несколько минут Миша приполз к нам.

«Он вполз в комнату в одних трусах и на четвереньках, открыв дверь толчком головы, а потом вдруг упал и затрясся, тут же обмочившись. Мы с Андреем подбежали к нему. У Миши пошла пена изо рта, а вместе с ней – началась рвота. Я думал, у него начался приступ эпилепсии. Мы перевернули его вниз головой, чтобы он не захлебнулся, и я попросил Андрея подержать соседа, а сам вызывал «скорую». Краем уха я слышал, как мой ученик пытается узнать у друга, что он принял. В какой-то момент и судороги, и рвота у Миши прекратились, мы переложили его на диван, он был очень бледным – почти синим, практически не дышал, а глаза все время закатывались. В какой-то момент мы даже думали, что он не очнется, но пульс у него был», – рассказал репетитор.

Пока Николай с Андреем ждали «скорую», Миша периодически бился в конвульсиях, а из его рта текли то ли слюни, то ли рвота с желчью.

«В какой-то момент Андрей сходил в комнату Миши и, вернувшись со шприцем в руках сообщил, что тот переборщил с героином. Видя мой шок, Андрей сказал, что сам такое не принимает — только мефедрон — и курит. Надо ли говорить, что я просто мечтал сбежать из квартиры. Вдруг Миша снова затрясся и упал с дивана, пытаясь что-то сказать. Это было очень страшно, я думал, что все плохо закончится, если сейчас ему не помогут. Однако вскоре приехали врачи. В тяжелом состоянии Мишу отвезли в реанимацию. Мы его проводили, и, когда прощались, Андрей сказал мне что-то в духе: вы не думайте, Миша хороший, он вообще физмат с красным дипломом закончил.

Диссонанс в моей голове после этого создался колоссальный – образ маргинального наркомана трудно стыковался с отличником физмата. Теперь домой к ученикам я не езжу и занимаюсь только у себя или на нейтральной территории», – поделился Николай.

Выпускница на барной стойке

Со странной ученицей столкнулся и репетитор по русскому языку и литературе Григорий Мезенцев. Он, в отличие от Бондаренко, правило встреч на нейтральной территории соблюдал сразу, но представить не мог, куда оно может его завести.

«Ученица одиннадцатого класса Оля просила меня подготовить ее к ЕГЭ по русскому и литературе для поступления в театральный. Занятие было вечернее – с 20:00. Место встречи девушка выбирала сама – написала адрес, по которому находилась кофейня. Я приехал заранее и ровно в восемь спросил у нее, где она находится. Но девушка не отвечала. Я вышел на улицу, чтобы покурить, пока жду ответа, и решил, что постою еще 10 минут, а если не появится – уеду.

Уже на улице заметил рядом антикафе, из которого вышла молоденькая девушка – явно нетрезвая. Она направилась ко мне и спросила, не я ли Григорий Семенович. Я сказал, что он самый. Девушка заявила, что ее подруга Оля попросила найти меня и что у нее сегодня день рождения. На мой вопрос, есть ли смысл заниматься посреди праздника, девушка ответила, что на занятии настояла мать Оли и там есть тихая комната, в которую можно будет пойти. Это все было очень странно, но я согласился», – вспомнил Григорий.

В помещении антикафе было темно, накурено и грохотала музыка. Еще больше Мезенцев поразился, когда увидел свою ученицу на барной стойке.

«Оля выплясывала под Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) вместе с подругой на барной стойке в короткой юбке и в одном бюстгальтере, с вытянутой руки заливая себе в рот мартини. В какой-то момент она стала поить так и подругу, а та потянулась к ее спине и расстегнула ей лифчик. Оля тут же, смеясь, скинула его с себя в руки какого-то парня в зале. Я наблюдал это с открытым ртом, не в силах пошевелиться. Ступор продлился около минуты и закончился, когда Оля увидела меня. Девочка тут же стала прикрываться, а я ушел, бросив ее подруге что-то вроде «я лучше пойду». Приехав домой, я отписался Оле, чтобы она сказала матери, что занятие мы провели, но ей не понравилось и поэтому стоит поискать другого репетитора», – рассказал Мезенцев.

В вечном поиске

Преподаватель английского языка Роман Андреев тоже сталкивался с неловкими моментами в работе, однако больше всего ему запомнилась дама немного «за 40», которая встретила его слишком радушно.

«Наталья всегда встречала меня в пеньюаре и при полном параде. Для своего возраста она выглядит очень хорошо, однако мне досаждали ее пошлые шуточки и постоянные намеки в духе «а как сказать по-английски «я хочу тебя». Я переводчик, и, сославшись на загрузку на основной работе, хотел прекратить наши занятия и сообщить об этом на последнем оплаченном уроке. Вот только у Натальи на него были совсем другие планы», – поделился Андреев.

На то злополучное занятие женщина оделась еще откровеннее, чем обычно, – сквозь прозрачный халат виднелось ее белье. Она постоянно как бы невзначай касалась своего учителя, а в какой-то момент и вовсе перешла к решительным действиям.

«Мы повторяли неправильные глаголы, когда я почувствовал, что Наталья гладит меня по ноге стопой. Я отстранился, а она положила руку мне на колено. Я вздрогнул и спросил ее, что она делает, она сказала мне на английском ту самую фразу – что хочет меня, а затем сжала мой пах. Я резко встал со стула, сказав, что мне пора идти. Наталья перегородила мне дверь, стала просить меня остаться и извиняться за «недоразумение», а потом обняла меня за шею и стала лепетать, что я ей понравился и «об этом» никто не узнает. Я не знал, как от нее отделаться, но тут меня спас звонок в дверь. У Натальи был домофон с экраном, и когда мы обернулись на звук, увидели на экране ее четырнадцатилетнюю дочь. Тут же моя ученица побежала в комнату одеваться, а я выбежал из квартиры, наспех здороваясь с дочкой женщины и уходя прочь», – вспомнил Роман.

Он отметил, что спустя время рассказал об этой ситуации своему коллеге. Тот сразу залез в свой телефон и показал ему фото Натальи, спросив, не она ли это была. Оказалось, что с коллегой Андреева женщина не так давно тоже занималась английским и пыталась провернуть с ним точно такой же трюк.