«Перестал просыпаться с мыслью, что умру»: звезды, которые отказались от спиртного

Мнение о том, что в шоу-бизнесе все пьют — уже давно кануло в прошлое. В последнее время все больше звезд отказываются от алкоголя и рассказывают об этом публично. Например, Анна Седокова похвасталась результатами похудения после того, как перестала пить, а актриса Ирина Безрукова отметила, что может просто подержать бокал с шампанским в руках, но ради антуража. В День трезвости «Газета.Ru» рассказывает ЗОЖ-истории знаменитостей.

Анна Седокова, певица

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— Вопросы про алкоголь — теперь моя любимая тема (улыбается). Уже ровно шесть недель я не пью, никогда не чувствовала себя такой свободной. Не буду скрывать, что раньше, заходя в ресторан, или вечером, уставшая после работы, я открывала бутылочку вина, наливала бокальчик, и это постепенно стало для меня символом спокойствия.

В какой-то момент поймала себя на мысли, что, заходя в магазин, я первым делом думаю: «Какое вино выбрать?». Эта ситуация меня стала напрягать.

У меня никогда не было зависимостей — к примеру, я не пробовала наркотики, несмотря на то, что всю жизнь в шоу-бизнесе.

Я не хочу быть зависимой от выпивки, не хочу, чтобы алкоголь считался для меня символом освобождения от стресса. Осознав это, в один день я убрала вредную привычку из жизни. Первая неделя была самой сложной, потому что мозг не понимал, почему нельзя. Потом стало легче. Я не только отказалась от выпивки, но и поменяла образ жизни — например, изменила систему питания, занялась собой. Результаты не заставили себя долго ждать — я похудела на семь килограммов.

С того момента, как я бросила плохие привычки в своей жизни, я стала абсолютно независима. За это время я была и в клубах, и на дискотеках, и в ресторанах. И та свобода, которую мне дал отказ от алкоголя, великолепна. Желаю каждому попробовать.

Тем, кто хочет пройти тот же путь, что и я, скажу: часто люди пьют, чтобы убрать стресс, но если вы не будете пить, у вас и стресса не будет. Помните, что алкоголь — депрессант.

Милана Тюльпанова, блогер

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— Я сознательно отказалась от алкоголя, потому что в некоторых моментах у меня не получалось себя контролировать. Я никогда не пила ради вкуса алкоголя, для меня всегда горячительные напитки были способом борьбы со стрессом. Плюс из-за выпивки я быстро набирала вес и потеряла хорошую физическую форму. Когда в моей жизни стало все более-менее стабильно, я легко отказалась от алкоголя.

Никакого дискомфорта на вечеринках и в компаниях я не ощущаю из-за того, что не пью. Позитивная энергия, которая появляется на мероприятиях, распространяется на всех — в том числе на непьющих людей.

Ирина Безрукова, актриса театра и кино

close 100% Никита Вознесенский

— Мне никогда не нравился вкус алкоголя, просто всегда привлекал красивый антураж вокруг него — в какой-то момент я стала разбираться в винах и других напитках, если ездила в путешествия, обязательно привозила разные алкогольные сувениры. Но первое впечатление от алкоголя — он мне не понравился. И дело не только во вкусе, но и в состоянии после него — когда затрудняется речь, когда плывет сознание.

Мне казалось, что для светской компании очень важно разбираться в выпивке — да и тем более в Европе даже за завтраком часто подают бокал шампанского, а за обедом и ужином активно продолжают.

В общем, на меня больше влияла информация извне, хотя моему организму никогда не нравился алкоголь, и я всегда это знала. Сейчас я вообще ничего не пью — даже легкие алкогольные напитки.

Актерская профессия связана с запоминанием большого количества текста, ну и в целом нужна выносливость, поэтому, не выпивая, конечно же, я хорошо себя чувствую на следующий день после очередной вечеринки. При этом на мероприятиях я всегда веселюсь вместе со всеми — градус веселья поднимается соизмеримо компании, но только на утро голова никогда не болит (улыбается).

Все знают, что я не пью, и просто не пристают ко мне с этим. Что касается праздников, когда люди хотят угостить и приносят какой-то дорогой алкоголь, я из вежливости могу взять бокал в руки, чтобы не обижать хозяев или просто попросить бармена, что я делаю часто, заменить напиток на безалкогольный.

Друзья и члены моей семьи вольны делать все, что хотят. У меня дома есть небольшое количество алкоголя для гостей, но, как правило, ко мне приходят «трезвенники».

Стас Пьеха, певец

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— Я решил отказаться от алкоголя, потому что он является катализатором к употреблению наркотиков — снимает ограничения, расслабляет. Это прямая дорога к запрещенным веществам. Алкоголь — крайне разрушающая штука, которая ничем не лучше наркотиков по своей сути. Посмотрите на алкоголиков, особенно в третьей-четвертой стадии. Я таким быть не хочу.

В первую очередь, благодаря трезвому образу жизни я перестал, просыпаясь, думать, что умру. Потому что когда ты употребил наркотики и выпил алкоголь в большом количестве, — а так бывало часто — с утра высокое давление, колотится сердце, судороги и прочее. Сегодня я спокойно просыпаюсь по утрам.

Ну и в принципе, когда я употреблял, я не мог заниматься спортом, сейчас же я постоянно тренируюсь.

Со своими «пьющими друзьями» я уже не взаимодействую, у меня сильно сменился круг общения на тех, кто не употребляет или делает это крайне редко и в небольших количествах. Все относятся с пониманием и, я думаю, с одобрением, так как я человек зависимый, который давно решил вести трезвый образ жизни. Конечно, приходится не ходить на некоторые тусовки, где все построено на спиртном. Я хожу на безопасные мероприятия и могу выпить только китайского чая.

Дина Корзун, актриса театра и кино

close 100% Илья Золкин

— Мой отказ от спиртного произошел спонтанно, наверно лет семь назад. Полагаю, что я к этому была готова. Моя жизнь не изменилась. Думаю, что алкоголь никогда не делал меня более веселой. В жизни всегда хватало радости и без горячительных напитков. На вечеринках знакомые и коллеги относятся с пониманием, да и вообще сейчас это входит в моду — многие пьют только сок или воду.

Мне очень нравится состояние трезвой и разумной, светлой головы, когда контролируешь свои чувства и поступки. Поэтому никакого дискомфорта я не испытываю, да и вообще, алкоголь никогда не был каким-то обязательным дополнением к моей жизни.