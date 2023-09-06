«Пей пиво и запоминай: Россия – великая страна». Как учатся иностранцы в российских вузах

В 2022 году, по данным Минобрнауки, в России обучались 311,5 тыс. иностранных студентов. Их поток не уменьшается из года в год. «Газета.Ru» узнала у иностранцев, почему они едут получать образование в Россию, как сталкиваются с расистскими нападениями и почему любят нашу страну, несмотря на «злых русских».

«Русские – «терпилы», но в самом хорошем смысле этого слова»

Американец Стив Томпсон (имя изменено) переехал из Калифорнии в Москву вместе с матерью два года назад. Его мать познакомилась со столичным бизнесменом и спустя почти пять лет отношений вышла за него замуж. Сейчас Стив учится на втором курсе одного из московских вузов по направлению «международные отношения» и не перестает удивляться россиянам каждый день.

«Мама с отчимом, назовем его Сергей, познакомились, когда он был в командировке в Калифорнии в 2019 году, и почти сразу начали встречаться. Потом объявили о пандемии, поэтому он «застрял» в США и переехал к нам.

И первое, что меня впечатлило, – желание Сергея постоянно есть суп. Даже на завтрак. Теперь я понял, что так делают все русские, но тогда это было поразительным! В Америке тоже едят супы – чаудер, минестроне или куриный, но не слишком часто – это еда в основном для детей или пожилых. Тем более мало кто готовит их самостоятельно.

Кроме того, меня удивляло то, что Сергей мог сделать сам что угодно. Сломался ноутбук? Давай его сюда. Что-то с краном? Я взгляну. Крыша течет? Покажите мне, где инструменты. Починить проводку? Запросто! Мы к такому совсем не привыкли, обычно для домашних работ в Штатах вызывают мастера, но Сергей оказался горазд на все. И меня тоже научил. Он называет это «быть мужиком», – рассказал Стив.

Когда пандемия кончилась, Сергей вернулся в Россию. А в 2022 году, после того как Стив окончил школу, они с матерью уехали вслед за ним.

«Когда я только поступил в вуз, мне было страшно: программа была на русском, и я переживал, смогу ли с кем-нибудь подружиться. Однако ни с тем, ни с другим проблем не возникло. Оказалось, что русский, который я начал изучать еще в Америке, я освоил хорошо и все понимал.

Уже в первый день я заметил, что ко мне русские даже более доброжелательны, чем друг к другу. Таких же зажатых подростков, как и я, но из России, они просто игнорировали, мне же уделяли много внимания. Из-за этого я волновался, потому что чувствовал себя экспонатом. Это было типа «знакомьтесь, это мой друг Стив, он из Америки, круто, да?» И так каждый раз», – поделился Томпсон.

Однако эти переживания недолго тревожили Стива, потому что началась веселая студенческая жизнь.

«В первый же день учебы меня позвали на «пивко после пар». Я до этого пил только дважды в жизни, а русские к 18 годам уже попробовали все виды алкоголя, а кто-то даже «ушел в завязку»! При этом, когда я отметил, что у меня мало опыта в попойках, одногруппники сразу пообещали за меня «взяться» и «научить Родину любить».

Я тогда не понял, при чем тут Родина, мне сказали, что это поговорка. Их россияне, кстати, зачем-то привязывают к любому разговору. Однако в скором времени и она приобрела для меня смысл. Ведь ни одна ваша пьянка не проходит без разговоров о политике и государстве», – рассказал американец.

И обратил внимание на то, что даже вчерашние российские школьники понимают, что происходит в стране и в мире, активно этим интересуются и имеют на этот счет свое мнение. В Америке подростки и студенты редко бывают столь пытливыми.

«Удивительно, что русские могут поливать грязью все: власть, медицину, экономику. Осуждать чиновников-коррупционеров, бедность регионов и что угодно. Однако это можете делать только вы сами. Много раз на вечеринках русские при мне обсуждали подобные вопросы, но, когда я сам упоминал о какой-то социальной проблеме, которую заметил, друзья и знакомые начинали беззлобно, но строго говорить что-то в духе: «а у вас лучше, что ли, а в Африке вообще дети голодают, так что у нас еще ничего». Но больше всего я запомнил другую фразу. Тогда во время очередной дискуссии друг сказал мне: «Сиди, пей пиво и запоминай: Россия – великая страна. Вот что ты должен усвоить», – вспомнил Стив.

Что касается обучения, в самом начале Стив был удивлен большим количеством предметов, которые, казалось бы, не нужны для специальности, однако потом понял, что они развивают эрудицию и действительно могут пригодиться.

«В целом учиться в России мне нравится. Это хорошая школа жизни. Я заметил, что здесь как будто больше дисциплины и самодисциплины, а еще вы не любите «выносить сор из избы». Это касается и тех же политических вопросов, и даже отношений внутри коллектива. Например, в Америке ты можешь пожаловаться на учителя по любому поводу и тебя все поддержат, а здесь за это тебя могут пристыдить твои же одногруппники. Основной вывод, который я сделал – русские – «терпилы», но при этом в самом хорошем смысле этого слова. Вы умеете любить то, что уже имеете, и не распускаете сопли просто так. Вы буквально готовы ко всему и то, из-за чего американец уже давно бы пошел к психотерапевту, впав в депрессию, для вас – обычный вечер вторника, который надо просто пережить», – заключил Томпсон.

«Полицейский снял с себя футболку «Армия России» и подарил мне»

Жоао Витор Соарес Апаресидо из Сан-Паулу приехал в Россию в декабре 2021 года, так как получил в Бразилии стипендию для изучения ядерной инженерии и теплофизики в магистратуре МИФИ.

«Знание русского языка при поступлении в моем случае было необязательным, потому что программа для нашей группы студентов, приехавших получать образование в рамках сотрудничества университетов Бразилии и России, была на английском. Мы учились отдельно от русских. Однако за два года я стал понимать на русском многое, хотя язык очень сложный, и я до сих пор его учу», – рассказал Витор.

По словам Соареса, учиться в России ему нравится, хоть разница между образованием в нашей стране и на родине Витора очень велика. Так, считает мужчина, в Бразилии университеты более организованы, а преподаватели гораздо больше заботятся о студентах.

«При этом я не могу пожаловаться на педагогов в России, они очень компетентны и всегда мне помогали. Это было важно, потому что я долго не мог адаптироваться, и первые пять месяцев плохо спал из-за смены часовых поясов. Тем более, я приехал сюда зимой. В России очень холодно, но со временем Россия стала мне нравиться.

Что меня больше всего восхищает, так это архитектура. Почти везде здесь очень красиво, особенно на станциях метро. Культура страны тоже потрясающая, как и традиционная кухня – все это я очень люблю. А еще русские приучили меня играть в шахматы. Я обожаю их, однако если играю с россиянами – почти всегда проигрываю. Но это не важно, куда значимее – сам процесс и компания.

За время пребывания в России у меня появилось много русских друзей, все они не из студенческой среды, знакомились на улице или в баре. Большинство россиян открыты к новым знакомствам и очень дружелюбны.

Однажды я праздновал свой день рождения с друзьями в баре, и к нашей компании вдруг подошли два офицера полиции в форме. Мы думали, что у нас неприятности, но полицейские были добры к нам, они подошли познакомиться и узнать откуда мы, а потом вдруг, ни с того ни с сего, один из них отдал мне свою футболку с надписью «Армия России». Он сказал: «Бразилия друг России, а я ваш друг», – поделился бразилец.

Однако не все россияне были так дружелюбны к Соаресу: он несколько раз столкнулся с расовой нетерпимостью.

«Однажды я был в супермаркете, и мужчина, почти такого же роста, как я (198 см), подошел ко мне и сказал: «Эй, ниггер, ты ниггер, да?» Он попытался подойти ближе и, видимо, хотел напасть, но люди рядом его остановили. Также был случай, когда я шел по улице, а проходящий мимо русский мужчина около 50-ти лет просто плюнул в меня и ушел. Другая ситуация была в ресторане, где я привык заказывать еду. Тогда мне пришел чек с надписью «Afro» в разделе «Имя клиента». Мое имя они знали, зачем было писать это, я не знаю.

Случалось и такое, что я разговаривал по телефону на родном языке на улицах, при этом делая это очень тихо, а некоторые русские проходили мимо и говорили мне: «Если ты хочешь разговаривать, говори на русском». Это происходило не единожды, больше, чем я могу сосчитать, так что я просто научился не разговаривать на улице», – рассказал Витор.

Несмотря на это, впечатления у бразильца от России оказались скорее положительными. Учебу он уже закончил и через три недели возвращается домой.

Темп жизни в России в сравнении с Китаем очень размеренный

Оу Хунтао из китайского города Фучжоу приехал в Россию в 2017 году, чтобы выучиться на оперного певца. Он поступил на специалитет в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, отучился там пять лет, а в этом году там же начал обучение в аспирантуре.

«Когда я выбирал вуз для поступления, больше всего мне хотелось попасть в «Чайку». Консерватория известна во всем мире и входит в топ-5 музыкальных вузов, поэтому, когда меня приняли, я был счастлив. Однако перед тем, как начать учиться, за год до первого курса мне нужно было изучать русский язык – его знание, помимо прослушивания, является главным условием поступления. И, конечно, он очень трудный. Иностранцы учат язык даже в аспирантуре, и преподают его педагоги тоже на русском, что усложняет задачу. Тем не менее у меня получилось, и я знаю язык хорошо, но многим моим друзьям из Китая до сих пор сложно. Некоторые из-за этого даже стесняются ходить на совместные с русскими студентами пары», – рассказал Хунтао.

Язык – не единственная трудность, с которой столкнулся Оу. Так, в самом начале невыносимыми для студента казались и погодные условия. В Китае летом температура +40°C, а зимой +1°C. Российские -30°C казались китайцу чем-то запредельным, однако вскоре он привык.

«Поначалу меня пугало еще и то, что русские выглядят очень хмурыми и злыми, однако на деле большинство очень дружелюбны и всегда рады помочь. Еще мне нравится темп жизни в России. В сравнении с Китаем, он очень размеренный, что хорошо. У себя на родине я не замечал, как пролетает время. Из-за того, что все так быстро, я сильно стрессовал, как и большинство китайцев. Там ты должен всегда быть чем-то занят, куда-то бежать. Тут же получается расслабиться – даже в шумной для русских Москве. А еще здесь меньше людей. Ты буквально дышишь полной грудью и ощущаешь, как много вокруг тебя пространства.

Но даже при этом самое клевое в России, на мой взгляд, – это русская кухня. Серьезно, «Теремок» – просто супер. Я обожаю там все. Но особенно – уху, борщ, сырники и блины. Кстати, в самом начале у меня были проблемы с покупками в магазине. Я однажды купил кефир вместо молока и не понимал, почему молоко такое кислое. Только потом мне объяснили, что кефир – это совсем другое», – поделился Оу.

А еще отметил, что с радостью остался бы в России, вот только перспектив заработка тут не видит.

«В Китае за те же уроки вокала после аспирантуры можно получать по 10 тыс. рублей, даже если ты неизвестен. В России то же самое стоит 3-5 тыс. рублей максимум. Поэтому, как бы мне здесь ни нравилось, зарабатывать я поеду домой», – заключил Хунтао.